Опубликован фрагмент предполагаемого разговора глав МИД РФ и Венгрии

Глава МИД России Сергей Лавров 30 августа 2024 года просил своего венгерского коллегу Петера Сийярто пролоббировать исключение сестры олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой из санкционного списка Евросоюза. Это следует из аудиозаписи предполагаемого разговора между Лавровым и Сийярто, расшифровку которого опубликовали издания The Insider, Frontstory, VSquare, Delfi Estonia и ICJK.

Лавров позвонил Сийярто примерно через час после того, как глава МИД Венгрии приземлился в Будапеште после визита в Россию. Лавров сказал ему, что Сийярто был во всех заголовках российских медиа 30 августа. На что венгерский министр ответил: "Я что-то сказал неправильное?"

"Нет, нет, нет. Они просто говорили, что вы прагматично боретесь за интересы своей страны", – заявил Лавров.

После обмена парой фраз Лавров сказал: "Слушайте, я звоню по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить, что вы занимались чем-то вокруг его сестры".

"Госпожа Исмаилова? – отвечает Сийярто. – Да, абсолютно. Дело в том, что мы вместе со словаками вносим в ЕС предложение об исключении ее из списка. Мы подадим его на следующей неделе. Мы сделаем все возможное, чтобы исключить ее из списка".

Через семь месяцев после предполагаемого разговора ЕС снял санкции с Исмаиловой. Вывести ее и ряд других лиц из санкционного списка требовала Венгрия, угрожая наложить вето на продление европейских санкций против России. Вместе с Исмаиловой под санкции после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину подпала еще одна сестра Усманова – Саодат Нарзиева, но ей удалось исключить свое имя из санкционного списка ЕС уже к сентябрю 2022 года, отмечает The Insider.

По данным The Washington Post, Сийярто регулярно информировал Лаврова о деталях конфиденциальных переговоров европейских дипломатов. Издание Politico также сообщило, что Брюссель решил ограничить участие Будапешта в конфиденциальных переговорах из опасений, что тот может передавать данные Москве. Подозрения в том, что это происходит, были давно, утверждает польский премьер-министр Дональд Туск. Сийярто обвинил Туска в распространении фейков, в МИД России заявили, что у оппонентов Венгрии "воспаленная фантазия".

О возможной беседе Сийярто и Лаврова стало известно после публикации расшифровки разговора венгерским журналистом Сабольчем Паньи. Он сообщил, что запись была сделана разведкой одной из стран ЕС, не уточнив, какой именно.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал "нападением" на страну прослушку телефонных разговоров Сийярто. Премьер отметил, что поручил Минюсту страны начать расследование.

"Нам придется с этим разобраться, но когда я услышал критику и обвинения в его адрес, которые были озвучены, я чуть не умер от хохота", — сказал Орбан.