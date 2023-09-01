Опубликован снимок кратера на месте падения "Луны-25"

Американское авиакосмическое агентство НАСА опубликовало снимки нового кратера на Луне, высказав предположение, что он образовался в результате падения российской космической станции "Луна-25" на поверхность спутника Земли в районе его южного полюса.

Снимок сделан 24 августа аппаратом НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter, находящимся на орбите Луны. Он опубликован вместе со снимком того же района, сделанным в июне 2020 года. На новом снимке присутствует небольшой кратер, отсутствующий на старом.

Как говорится в сообщении НАСА, диаметр нового кратера примерно 10 метров. Американское агентство приходит к заключению, что, вероятнее всего, он образовался не по естественным причинам, а из-за падения российского аппарата.

"Луна-25" была первой в постсоветской России лунной миссией. Ракету с аппаратом запустили 11 августа. "Луну-25" вывели на орбиту спутника Земли, однако при выводе на предпосадочную орбиту, по данным Роскосмоса, двигатель не выключился вовремя. В результате 19 августа станция врезалась в поверхность Луны и, как сообщил Роскосмос, "прекратила своё существование".

Спустя несколько дней успешную посадку примерно в том же районе осуществил посадочный модуль "Викрам" индийской миссии "Чандраян-3". На Луне успешно работает индийский луноход, передавший на Землю фотоснимки. Он также проанализировал химический состав грунта в районе полюса Луны.