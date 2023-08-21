"Не надо беспокоить Луну". Соцсети о космическом провале России

10 августа Россия запустила к Луне автоматическую межпланетную станцию "Луна-25". Станция должна была выйти на орбиту Луны и отправить на её поверхность спускательный аппарат — впервые с 1976 года, когда с подобной задачей успешно справилась советская станция "Луна-24" — само название нового аппарата было призвано подчеркнуть, что Россия собирается восстановить былую космическую славу СССР.

Российские официальные и патриотические блогеры писали восторженные посты.

Трэвел-блогер Светлана Турилова

Ребята, я не знаю как Вы, а я в предвкушении...

Чего?

Конечно же, невероятного экспириенса.

Важнейшего события 2023.🔥



Сегодня ночью дают прямую трансляцию полета на Луну межпланетной станции 'Луна-25' совместно с 'Роскосмосом'.



Разработчики и космонавты расскажут, как они собираются там искать воду и строить обитаемую базу.



Трансляция запуска — в 01:00 мск в сообществах 'RT на русском' и 'Роскосмоса'.

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов

⚡️Бензоколонка сегодня ночью отправляет миссию на Луну. Надо же. Вот Орда даёт.

Военкор Александр Коц

Грандиозный успех российской науки и техники – запуск «Луны-25» - вызвал невероятное раздражение украинских СМИ.

Наиболее прочувствованный текст написал в своём неподражаемом стиле главный певец возрождаемой империи Александр Проханов

В системе российских коммуникаций появился новый маршрут — "Благовещенск — Луна". По этому маршруту с космодрома "Восточный" отправилась большая ракета, несущая к Луне аппарат, изучающий множество лунных характеристик — лунной поверхности, лунного притяжения, лунного климата, лунного грунта, лунного излучения и ещё чего-то лунного, о чём умалчивают сводки новостей.



Этот старт — начало новой российской лунной программы, второе пришествие России на Луну. Этот лунный проект, разработанный на Земле, включает в себя множество изобретений, фантастических приёмов, технологических схем, открытий в области электроники, робототехники, искусственного интеллекта.



Лунная программа — это инструмент превращения земной цивилизации в лунную. Когда идут бои на Купянском направлении, когда русские войска под Херсоном отражают по десять атак в день, когда дымит и рыхлится снарядами твердь земной поверхности, мы несём эту цивилизацию на Луну.

Этот благовещенский старт — свидетельство чудесной способности России воскресать из мертвых. Молекула русского бессмертия, уцелевшая после катастрофы девяносто первого года, стала множиться, превращаясь в живую ткань.

К общему оптимистическому хору неожиданно не примкнул лишь философ Александр Дугин

Дугин оказался прав.

Утром 19 августа "Луна-25" по сообщению ТАСС "прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны".

Александр Гаврилов

Надпись над могилой космического модуля Луна-25, перевод с древнешумельского



Здесь я — усталый путник,

Судьбе моей внемли —

Убил себя об спутник

Естественный Земли.

Настал черёд злорадствовать оппозиции и украинцам.

Сергей Наумович

В Минобороны РФ сообщили, что аппарат «Луна 25» отошел на более выгодные позиции.

Игорь Озадовский

Вот уже полтора года российские корабли ищут х*й, на который им надо идти. Космический корабль в этих поисках добрался аж до Луны.

Борис Абрамыч

Директор корпорации ,,Роскосмос’’ Ю. Борисов: В результате отрицательного приземления аппарата ,,Луна 25’’ на поверхности Луны появился новый кратер. Сегодня утром обратился к Владимиру Владимировичу с просьбой присвоить ему имя ,,Россия’’…

Александр Морозов

Луна ввела санкции против Роскосмоса.

После того, как прошла волна шуток и мемов, появились и первые серьёзные , но не менее обидные, посты.

Антон Орех

В текущих военных условиях потеря лунной станции - это катастрофа, сравнимая в имиджевом плане с гибелью крейсера «Москва».

Илья Лазаренко

Фотографии Луны стали единственным достижением аналоговнетного аппарата «Луна-25».

И оно не было бы так смешно, если бы не предварительный пропагандистский угар.

Но и угара им мало.

Он «прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны».

Слегка столкнулся и произвёл хлопок.

Надо было придумать что-то более глубокомысленное. Какое-нибудь «отрицательное прилунение» что ли.

Марат Гельман

Следует признать, что были те кто мне сразу сказал - с луной будет позор, но то что они не смогли то, что уже сделали данным давно в семидесятых - это надо уметь.

Криворукий Рогозин не подвел.

Дмитрий Рогозин на посту Роскосмоса сумел создать себе солидную репутацию. Он ушёл в отставку больше года назад, но во всех провалах российской космической отрасли до сих пор обвиняют его. Хотя в случившемся действительно большая доля его вины — основная часть российской лунной программы разрабатывалась при нём.

Сергей Шелин

По случаю новейших космических приключений. Если многолетнее нахождение такого персонажа как Рогозин во главе российской космической отрасли считалось нормальным, то и провал Луны-25 - норма, а не отклонение. Это путинское ноухау - требовать от лиц, расставляемых на военно-стратегических участках, чтобы они были: а) невеждами, б) непрофессионалами, в) ворами, г) дураками д) позерами, е) болтунами. Плюс еще список секретных требований, которые публикации не подлежат. Через столько фильтров пролезли только самые выдающиеся типа главкосмонавта Рогозина, главполководца Шойгу, главшпиона Нарышкина, главклоуна Медведева. Интересно, что к лицам, бросаемым на гражданские отрасли - на финансы, например, Путин гораздо менее придирчив. Не требует, чтобы они так уж обязательно были дураками и пустзвонами. Почему им такая скидка, не пойму до сих пор.

Михаил Ходорковский

Роскосмос подтвердил падение "Луны 25". Не самое трагическое сообщение на фоне ежедневных убийств путинскими войсками сотен людей на территории соседней страны. Тем не менее это серьезная пропагандистская неудача режима. Всем понятно - такой запуск, в момент ожесточенной и неудачной войны, в момент начинающегося полноценного экономического кризиса, носил характер исключительно пропагандистского мероприятия. Мол "у нас все в порядке". Не в порядке, конечно. Люди гибнут. Экономика разрушается. Захваченные территории виснут тяжелейшей гирей на плечи беднеющего населения. Кадыровы и Пригожины поднимают головы. Идут репрессии - от Навального и Яшина с Кара-Мурзой, до Гиркина и Мельконьянца с Кагарлицким. И только у Кремля "все ок". "Лунная программа". Марсиане хреновы. Так вот даже символика подвела - "тормозной импульс" сильноват оказался. И... "жесткая посадка"..

Александр Невзоров

Официально подтвержден крах «лунной программы» россии. «Луна-25» умирала в муках, крутясь и теряя детали.

Где именно она шмякнулась - пока непонятно.



Событие, которое должно было возродить «космичность» россии - лишь добавило стране «неандертальской шерсти» и стало доказательством ее отсталости и радикальной рукожопости.



Крах «Луны 25»-событие знаковое и объемное.

Оно окончательно «выставило за дверь современности » страну путина.

Конечно, россии следовало бы «сидеть тихо» и лишний раз не напоминать о себе.



В «лунном позоре» сконцентрировано слишком много смыслов и символов.

Он лишний раз доказал неспособность россии трезво оценивать свой катастрофически низкий уровень развития.

«Луна» - стала очередным «киевзатридня».



В ближайшие дни из бедных российских мозгов будут тщательно вытравливать всякие воспоминания о попытке «покорения Луны».

«Роскосмос» уже запросил администрацию президента категорически запретить упоминание о своем позоре всем сми рф.



Вот с « вытравливанием» все точно будет в порядке. Оно получится.

100% телезрителей россии находятся в «северокорейской кондиции» и полностью утратили адекватность.

Большая часть русских давно стали коллективным «Мурашкой» ( одна из собачек Ивана Петровича, прославилась очень легкой перенастройкой УР).

Работать с такой публикой -одно удовольствие. Патриотические слюни капают. Пропаганда наслаждается.

Главное - убрать из поля зрения «Мурашки» всякие раздражители, типа Лунтика и Лунной сонаты.

Александр Рыклин

Я бы на месте конструкторов и других разработчиков этого космического аппарата, что "прекратил свое существование, столкнувшись с Луной", валил из страны прямо сегодня. Завтра заведут уголовное дело, обвинят в саботаже, шпионаже, и диверсии, осуществленной по заказу западных спецслужб. Тут же сговор налицо... Преступная группа может состоять из нескольких десятков человек...

Коммунистка Дарья Митина считает, что в неудаче "Роскосмоса" виноват капитализм.

Насчет сорвавшегося прилунения. Вы можете сколько угодно менять Рогозиных на Борисовых, а Борисовых опять на Рогозиных, но космос вам чётко и ясно отвечает - капиталистам на Луну нельзя. Советские лунные программы были эффективны и многообещающи, но кое-кто взял и отменил СССР, а вместе с ним и Луну.

Вы скажете - а как же, мол, американцы? Да всё так же. Американцы вылезли на Луну, соревнуясь с нами, в состязании систем. А теперь им состязаться не с кем.

Остальные видят главную причину в показухе, тотальном воровстве и некомпентентности российского руководства и тех, кто ему служит.

Андрей Захаров

- "Киев за дня" (а по факту бесконечная война);



- "импортозамещение" (а по факту зависимость от импорта);



- "космическая держава возвращается" (а по факту станция до Луны не долетела).



Вранье, агрессивное шапкозакидательство, некомпетентность. Путинизм, одним словом.

Роман Попков

Патриотов путинской РФ очень сильно пучило от гордости по поводу "Луны-25". "Молекула русского бессмертия стала множиться, превращаясь в живую ткань".

Никакой "живой ткани" у путинской РФ конечно же нет. Это государство производит только поля гниющего некроза. Отсталая деспотия, возглавляемая психбольными, которые опираются на ворье и раболепных ничтожеств. Деспотия, взявшая в качестве идеологии самую дикую конспирологию и самые дремучие формы шовинизма. Страна, которая ведет войну при помощи иранских технологий.

Космос - сложный и безжалостный мир, который покоряют высокие цивилизации, а не австралопитеки.

Илья Вайцман

В Чернигов, по мирному населению ракетами у них попадать получается, убивать они умеют и делают это с удовольствием, а вот на Луну никак. Руки у них из тазобедренных суставов и, вообще, они не про это, они не на то заточены. Вот если бы и на Луне жители были - убивать бы их смогли, а научную мирную станцию запустить никак. Настолько никак, что я не понимаю, зачем на этот «Роснекосмос» хотя бы копейку выделяют.

Интересно, в порядке «жеста доброй воли» эта АМС теперь проведет сейсмическое тестирование Луны, пополнит тихоокеанскую подводную спутниковую группировку или просто улетит к ...ям в неведомом направлении?

Александр Горбунов

"Луна-25" была первой в новейшей истории России автоматической межпланетной станцией. 11 августа ее запустили с космодрома Восточный. Связь со станцией прервалась вчера около 14:57 по московскому времени. Сейчас специалисты Роскосмоса выясняют, из-за чего аппарат сбился с курса и потерялся в космосе.



Единственное, что никогда не собьётся с курса и в космосе точно не потеряется — это бюджетные деньги. Они всегда точно пойдут по нужной траектории и приземлятся там, где нужно.

Андрей Ростовцев

Фальшивые диссертации в области технических наук - серьёзная нагрузка на высокотехнологичные отрасли. Со временем этот груз становится неподъёмным и легко завалит не только спутник на лунной орбите. На сегодня только на сайте Диссернета задокументировало 987 кандидатских и докторских диссертаций по техническим наукам, защищенных за последние 20 лет и в которых обнаружен масштабный плагиат, научный подлог или фальсификация результатов исследования. Это почти тысячная армия липовых ученых и инженеров. Среди них есть и те, кто работает в области ядерной энергетики. С ужасом думаю о этом.

Телеграм-канал, специализирующийся на космических новостях, главной причиной неудачи считает то, что "Роскосмос" решил сэкономить.

По мнению оппозиционных блогеров, радикальное государственное православие плохо совмещается с развитием науки и техники.

Андрей Шипилов

Когда ракету на Луну запускают НЕ из православной страны, она взлетает без каких-либо препятствий выходит на эллиптическую орбиту, которые потом плавно перетекает в около лунную орбиту.

Когда ракета на луну запускают из православной страны, то иногда забывают, что бесплатным приложением к православию является хрустальный небесный купол, за которым живёт господь бог. И вот ракета врезается в хрустальный небесный купол, и хренак-сь!

На это намекает даже бывший дьякон Андрей Кураев

12,6 миллиардов рублей рухнули на Луну

А кто освящал эту единственную и последнюю российскую лунную ракету? Неужто ее отправили к богине ночи неосвященной?

***

Но лучше деньги и ракеты расходовать так, чем...

Некоторые оппозиционные блогеры пишут о том, что Путин-путиным и война-войной, но разбившуюся станцию жалко.

Анатолий Несмиян

Каждая катастрофа с российской техникой оставляет двойственное чувство. С одной стороны, как гражданин страны любой нормальный человек будет чувствовать досаду и как минимум крайне негативные и отрицательные эмоции.



С другой стороны, строго рационально тот же самый нормальный человек отдает себе отчет в том, что произошло совершенно закономерное событие. Нет ни одного случая, чтобы босс мафии или убийца-рецидивист, или рэкетир смогли осилить что-то за пределами своей профессии. Их специализация не подразумевает научных открытий, технологических прорывов или социальных достижений. Эти люди - про перераспределение имеющегося имущества и собственности, созданных не ими и до них. Про украсть, проще говоря.



Всё иное - за гранью их понимания и умений. В этом смысле произошедшее с «Луной-25» лежит строго в рамках закономерностей, которые управляют сегодняшней Россией. Сомалийские пираты не могут в космическую программу, это не их. Их российские коллеги точно такие же - исключительно про налететь, загрузить в лодку, а что не удалось загрузить - разбить и сломать.

Аркадий Дубнов

Как бывший инженер, я искренне сочувствую тем людям, чье чрезвычайно дорогостоящее детище, «Луна -25», шмякнулось прошлой ночью на лунную поверхность. Да, бывает, техника подводит и даже подрывает державные амбиции. Но эта катастрофа еще одно свидетельство той чудовищной дисгармонии, в которой живет ныне Россия. Потому что, сколь бы не старалась пропаганда и как бы не готов был, - добавляя сладкое и выкуривая дурман - потреблять ее глубинный народ, ощущение казавшейся когда-то нормальности жизни и ее осмысленности утрачено безвозвратно.

На поколения вперед

Виталий Егоров

Стоит ли злорадствовать крушению «Луны-25»?

В предыдущие дни российская государственная пропаганда активно пиарила успешный запуск «Луны-25», и её нынешняя авария вызывает ответный всплеск злорадных или иронизирующих комментариев. В действительности, данная авария невыгодна вообще никому, независимо от политических предпочтений или государственной принадлежности.

Ведь, что такое «Луна-25»?

- Если верить оценке «Редакции», что стоимость всей программы запуска обошлась российскому бюджету в 12,5 млрд руб, то это более 400 крылатых ракет «Калибр», которые НЕ полетели в соседнее государство и никого не убили (а скорее всего больше, т.к. себестоимость таких ракет ниже экспортной цены).

- Это более 12 ракет «Кинжал», которые также НЕ появились.

- Это десятки или сотни инженеров, программистов и технических специалистов, которые все эти полтора военных года находились под защитой от призыва, а значит НЕ отправились на фронт скручивать шахеды или рулить дронами-убицйами.

- Это будущие «Луна-26» и «Луна-27» — ещё более амбициозные программы, а значит более капитало- и человекоёмкие. И сейчас они могут быть остановлены или перенесены на более долгий срок (фактически уже перенесены на 4 года).

В результате, при успехе «Луны-25» у «Роскосмоса» были возможности выбить повышение финансирования своих научных программ, мотивируя их высокой пропагандистской значимостью, а сейчас козыри окажутся у «партии войны». Через год начнется формирование новой Федеральной космической программы на 10 лет вперед, и последствия аварии «Луны-25» будут на ней видны точно также, как и от развязанной Путиным войны, экономического кризиса и ответных санкций.

Алексей Рощин

Ну, слетали на Луну



Внезапная "Миссия на Луну" некой "Луны-25" закончилась вполне ожидаемо.



"По предварительным расчетам, станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, прекратив свое существование, сообщил «Роскосмос».



Даже финальное сообщение о своем полном крахе бедовый Роскосмос умудрился выдать в каком-то стендаперском стиле: "Судя по нашим расчетам, мы сейчас на нерасчетной орбите". Ну-ну. Продолжайте прикалываться, веселые парни. [...]



Такие вещи сполпинка не делаются. Советские ведь тоже не сразу отправили Луноход - они сначала запускали аппараты просто к Луне, чтобы они ее хотя бы облетели; а тут - раз и посадка, которая даже на земле является сложнейшим делом! Естественно, облажались, бумкнулись башкой о твердую поверхность, всеобщий хохот и улюлюканье поднимутся до стратосферы... Обидно.



Я, в общем, к тому, что по мне этот полет - чуть ли не ЕДИНСТВЕННОЕ стоящее дело за все время путинского правления. Даже если какие достижения у Путина и были поначалу - он их все равно все обнулил, и речь даже не о 2020 годе. А вот возобновление "Луны", шире - попытка выхода в настоящий Открытый Космос - это ДА.



Возможно, та самая Русская Идея, которую все тут 20 лет ищут, но под фонарем никак не могут найти - она как раз в этом. Главный позитивный итог правления Путина - что всем стало мучительно ясно: на территории самой РФ жизни нет и не будет, а вырваться с нее все равно никто дальше Бахмута не даст. Ситуация вроде как абсолютно безвыходная, только пойти и повеситься на ближайшей осине - но есть же Космос! Если вниз по шарику не пускают - есть же возможность улететь отсюда!



То есть, вполне возможно, что очень не зря первым космонавтом на Земле был именно русский. Это и был Путь. Собственно, кому еще завоевывать Космос? Понятно, что именно мы, русские, и есть наиболее приспособленная для этого нация - можно сказать, что мы в условиях космоса всю жизнь свою, историческую, и живем. [...]



Корабли на Марс и на Луну должны были строить не Илон Маск и не НАСА - их должна была строить Россия, вместо развязывания тупейшей войны за, по отлитому в гранит слову нашей Аллы "Боруховны", "иллюзорные цели". Луна - вот неиллюзорная цель, она висит каждую ночь над головой, и ее всякий видит, если умеет поднимать голову вверх.



Скажут, понятно, что "всё разворовали" и что сам полет незадачливой Луны-25 и был нужен только "для распила". Это всё - жалкие и нелепые оправдания; понятно, что даже если б истратили на полет ровно все выделенные ресурсы с точностью до рубля - все равно б ничего не вышло. Потому что все отвыкли, не умеют, не знают и слишком старые.



Но - это было ДЕЛО. Если начать делать дело, а не страдать непрерывным маразмом, воюя за Бахмут - можно было бы улететь. Туда, за пределы земного тяготения.

Павел Пряников

Очень жаль станцию «Луна-25». Теперь, видимо, опять надо ждать десятилетия российского полёта на Луну.

Фёдор Крашенинников

Не испытываю ни радости, ни злорадства. Путинизм - это архаизация, дремучесть, технологическая отсталость и развал всего. Это плохо для будущего. Начинать придется с пепелища

Андре Янпольский с ними не согласен

Многие пишут про российскую «ситуацию на Луне» с непонятным мне сожалением. Разве было бы лучше, если бы чудище могло выполнять сложные космические миссии, производить ракеты и высокоточную электронику?! Все космические технологии - двойного назначения, и деградация рашки в этих областях безусловное благо для остального человечества.

Главный на самом деле - вопрос в том, на что надеялись и чем обманывались лидеры Западных стран, создавая партнерство с РФ в области космических исследований, и как не повторять таких ошибок следующие лет тридцать.

В целом это хорошая новость - побольше бы таких. Гадина должна сгнить.

Причин неудачи комментаторы называют много, а вывод делают один:

Но Z-патриоты считают, что всё нормально.

Дмитрий Конаныхин

Когда я был маленьким и совсем зелёным инженером, я ещё не знал, что 90% моей работы будет улетать в корзину сразу, а ещё 5% немного погодя — потому что обстоятельства изменились, денег нет, придумали что-то лучше, ошиблись, генподрядчик косякнул и так далее. И это на этапе разработанных проектов, не просто мечтаний.



Это совершенно нормально.



Совершенно нормально строить будущее, постоянно совершенствуя разработки, ошибаясь, переделывая, учась на ошибках и делая выводы.



Совершенно ненормально — слушать и слушаться нытиков, лодырей, истеричек, сетевых дураков, украинцев, неспециалистов, политтехнологов, жлобов и прочих бездельников.



Поэтому, вместо того, чтобы присоединяться к хору непричастных и посторонних любителей лёгких побед на халяву, на шару, без мозолей, без горьких ошибок и без труда — у нас же полно болельщиков на трибунах и на диванах, знающих, как бить по мячу, конструировать лунную станцию и как разбомбить Америку — вместо того, чтобы заниматья этой позорной мастурбацией сетевых мужчинок-неудачников, лучше всего



1) сказать "спасибо" разработчикам Луны-25;

2) спокойно дождаться выводов комиссии Роскосмоса;

3) помочь тем, кто хочет стать космическим инженером — ободряющим словом, добрым советом, деньгами бедным студентам, налогами бессонным конструкторам;

4) и заняться своей работой, потому что будущее создаётся не пустым трёпом в сети, не спорами о том, были ли американцы на Луне, почему при Сталине всё было лучше, надо ли всех расстрелять и тогда жизнь заколосится, а результатами труда и налогами, часть которых мы снова направим на развитие нашего космоса.



Это мы недодали нашему космосу.

Это мы хотим слишком многого, давая слишком мало.

Мы задолжали нашему будущему, слишком долго ковыряясь в прошлом и слушая бездельников.



Космос - наш.



Россия, вперёд ❗️