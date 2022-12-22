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Опубликовано письмо пропавшего якутского активиста Аммосова

Антивоенный пикет Айхала Аммосова

Движение "Свободная Якутия" опубликовало письмо пропавшего на прошлой неделе активиста, противника войны в Украине Айхала Аммосова. Письмо датировано 22 ноября.

С 11 декабря Аммосов, который подвергался уголовному преследованию в связи с его общественной деятельностью, перестал выходить на связь с друзьями и близкими. Они предполагают, что к его исчезновению могут быть причастны силовые структуры, - сообщает Сибирь.Реалии.

В опубликованном письме активист пишет: "Если вы читаете это письмо, то значит, со мной что-то случилось, что-то действительно серьёзное. Я не могу сейчас сидеть и гадать, что могло со мной случиться в будущем, но думаю, либо я пропал, либо меня убили. Этого стоило ожидать, ведь они бы не дали мне спокойной жизни, тем более в республике". Далее Аммосов замечает, что не собирался "останавливаться" в своей борьбе, и у него много планов. "Нас пытаются запугать, заткнуть нам наши рты, нас пытаются сломать, но мы не сдадимся, мы выстоим всё. Все эти испытания, все гонения, все пытки и избиения. Я верю в себя и в своих сторонников. Я должен был это сделать и я пойду до конца" - пишет он.

В конце августа сообщалось, что против активиста и лидера панк-группы Crispy Newspaper Айхала Аммосова возбуждено уголовное дело о публичной дискредитации действий российской армии. "ОВД-Инфо" писало, что поводом для преследования стал баннер с надписью "Yakutian punk against war" (в переводе с английского - "Якутский панк против войны"), который Аммосов пытался вывесить на здании в центре Якутска 13 августа – в день приезда в город главы российского правительства Михаила Мишустина. За эту акцию музыканту также назначили административный арест сроком на 15 суток.

13 декабря, по словам знакомых активиста, он не пришёл в Якутский городской суд на заседание по своему уголовному делу о дискредитации армии. Кроме того, по сведениям "Свободной Якутии", в последнее время за Аммосовым следили неизвестные.

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