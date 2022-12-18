В Якутии пропал активист Айхал Аммосов. За ним могли следить

В Якутии пропал антивоенный активист, музыкант Айхал Аммосов. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на информацию фонда "Свободная Якутия".

Как отмечается, Аммосов (Игорь Иванов) не выходит на связь с 11 декабря. Этим же днём датируется его последний пост в инстаграме. 13 декабря, по словам знакомых активиста, он не пришёл в Якутский городской суд на заседание по своему уголовному о дискредитации армии. Кроме того, по сведениям "Свободной Якутии", в последнее время за Аммосовым следили неизвестные.

В конце августа сообщалось, что против активиста и лидера панк-группы Crispy Newspaper Айхала Аммосова возбуждено уголовное дело о публичной дискредитации действий российской армии. "ОВД-Инфо" писало, что поводом для преследовния стал баннер с надписью "Yakutian punk against war" (в переводе с английского - "Якутский панк против войны"), который Аммосов пытался вывесить на здании в центре Якутска 13 августа - в день приезда в город главы российского правительства Михаила Мишустина. За эту акцию музыканту также назначили административный арест сроком на 15 суток.

Ранее активиста трижды штрафовали по административным протоколам о дискредитации армии за граффити, листовки и пикет.