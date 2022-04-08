Опубликовано расследование о бывшем и нынешнем мужьях дочери Путина

Телеканал "Настоящее Время" и издание "Медуза" опубликовали совместное расследование о бывшем и нынешнем мужьях старшей дочери президента России Владимира Путина Марии Воронцовой, на днях включённой в санкционный список США вместе с младшей дочерью Путина Катериной Тихоновой.

Как уже ранее сообщали СМИ и как подтверждают источники "Медузы", первым мужем Воронцовой был нидерландский бизнесмен Йоррит Йост Фаассен, ныне живущий в России, а вторым — московский менеджер Евгений Нагорный. О его существовании до публикации расследования не было известно. Оба брака Воронцовой не были зарегистрированы официально.

Радио Свобода публикует полный текст расследования.

Утверждается, что Йоррит Фаассен в 2000-е годы какое-то время жил с Марией Воронцовой в Нидерландах, затем переехал в Россию, где занялся бизнесом "и сразу занял заметные должности в российских госкорпорациях и компаниях, принадлежащих членам "ближнего круга" Владимира Путина". Сейчас он отрицает свои отношения с дочерью российского президента.

Нагорный в начале 2010-х годов публиковал в соцсетях оппозиционные видеоролики, однако затем забросил соцсети - "теперь он летает по миру с Марией Воронцовой", пишет "Настоящее Время" со ссылкой на источник. В апреле 2017 года у пары, как утверждается, появился ребёнок – он путешествует с родителями и носит фамилию отца. Нагорный в 2010-е годы стал менеджером газодобывающей компании "Новатэк" и приобрёл квартиру в Москве, стоимость которой оценивается в сотни миллионов рублей.

Герои расследования не ответили на просьбы СМИ о комментариях.

Владимир Путин не подтверждал и не опровергал, что Воронцова и Тихонова являются его дочерьми. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя введение санкций против них, сказал, что Россия ответит на санкции против членов семей российских руководителей, тем самым фактически признав родство Воронцовой и Тихоновой с Путиным.