Кремль впервые признал Воронцову и Тихонову дочерьми Путина

Кремль впервые официально признал Катерину Тихонову и Марию Воронцову, в отношении которых накануне США ввели санкции, дочерьми Владимира Путина.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами, что Кремль обязательно ответит на санкции против дочерей Путина, и "сделает это так, как посчитает необходимым".

Президент России ранее не подтверждал, но и не опровергал, что эндокринолог Мария Воронцова и научный менеджер Катерина Тихонова являются его дочерьми.

Вчера Соединённые Штаты объявили новый пакет ограничительных мер в отношении российских Сбербанка и Альфа-банка, а также ряда высокопоставленных чиновников и членов их семей, в том числе дочерей Путина в связи с российской агрессией в Украине.

Однако в опубликованном министерством финансов США санкционном списке имён Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которых называют дочерьми Путина, первоначально не было. Вечером в среду было опубликовано дополнение к списку, содержащее две фамилии – Воронцовой (она же Фаасен и Путина), родившейся 28 апреля 1985 года в Ленинграде, и Тихоновой (она же Шамалова и Путина), родившейся 31 августа 1986 года в Дрездене.

Воронцова – кандидат медицинских наук, в 2011 году окончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности "лечебное дело". До 2014 года проходила ординатуру в Институте детской эндокринологии. В апреле 2021 года стало известно, что на генетические исследования под ее руководством российские власти выделят более 200 миллиардов рублей.

Тихонова возглавляет фонд "Иннопрактика". В ноябре 2021 года она подала заявку на регистрацию инвестиционного товарищества "Фонд технологических инвестиций". Фонд будет специализироваться на инвестициях в стартапы.

Как отмечает Bloomberg, cанкции в отношении дочерей Путина "символический жест", так как о существенных активах Тихоновой и Воронцовой за пределами России неизвестно.