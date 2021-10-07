Опубликовано расследование о пытках в красноярской ИК №31

Издание The Insider (признано в России иностранным агентом), опубликовало расследование о пытках в Едином помещении камерного типа колонии №31 Красноярского края. По данным издания, ежегодно туда попадает до 200 заключенных со всего края, нарушивших условия распорядка, в том числе – за отказ делать зарядку или нецензурное выражение.

Прошедшие через эти камеры заключённые описывают одни и те же методы: вновь прибывших заворачивают в матрас, выкручивают руки и ноги, пока не порвутся связки, бьют киянками по пяткам, надевают на голову пакет или наматывают тряпки и душат до потери сознания, кладут на лицо полотенце и льют через него воду из чайника, так, что человек не может дышать и захлебывается, бьют электрошокером в задний проход до полного разряда, пишет издание.

По словам бывшего председатель ОНК Красноярского края Валерия Слепухи, на заключенных оказывают и психотропное воздействие, дают какие-то лекарства, делают инъекции, запускают в камеры непонятные вещества.

Собеседники издания отмечают, что в учреждении сменилось несколько начальников, и каждый из них лично участвовал в пытках.

4 октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что ему удалось получить и вывезти из России "секретный" видеоархив спецслужб с записями жестоких истязаний осуждённых, содержащихся в колониях областных управлений ФСИН – Саратовского, Владимирского и Иркутского. Речь идёт о более чем сорока гигабайтах видео. Несколько видео были опубликованы на ютьюб-канале проекта.

После этого ФСИН назначил проверку, а Следственный комитет возбудил семь уголовных дел за издевательства над заключёнными.

Как подсчитали правозащитники фонда "Нужна помощь" , в течение шести лет, с 2015 по 2020 год, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить российским заявителям три с половиной миллиона евро (около 300 миллионов рублей) по делам о пытках, бесчеловечных и унижающих достоинство условиях в местах лишения свободы. Это 0,1 процента годовых расходов ФСИН, которые росли последние годы, несмотря на сокращение числа заключенных. Об этом со ссылкой на доклад правозащитников сообщает РБК.