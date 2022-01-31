Опубликовано видео с "раскаянием" задержанной в Минске россиянки 

Белорусский телеграм-канал "ГУБОП", который, как отмечают СМИ, связан с белорусской милицией, опубликовал видео с россиянкой Верой Цвикевич, задержанной в конце января за участие в акциях протеста против режима Александра Лукашенко.
На кадрах Цвикевич говорит, что "участвовала в сцепках на проезжей части", полностью раскаивается в своих действиях и советует "всем людям не принимать больше участие в таких мероприятиях". При этом на видео девушка выглядит сильно напуганной и еле сдерживает слёзы.
Веру Цвикевич задержали на прошлой неделе в Минске. По информации правозащитного центра "Весна", россиянке предъявлено обвинение по статье белорусского уголовного кодекса об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них". Наказание по этой статье подразумевает до четырёх лет лишения свободы.
Суть обвинений не раскрывается. Известно лишь, что 25 августа 2020 года, в разгар протестов против режима Александра Лукашенко, фотография Цвикевич появилась на первой полосе газеты "Комсомольская правда в Беларуси". На фото девушка в красном платье позирует на фоне спецназовцев.
Ранее сообщалось, что в белорусских тюрьмах и СИЗО находятся более десяти россиян, арестованных по обвинениям, так или иначе связанным с протестами против режима Лукашенко. Среди таких граждан - Дмитрий Попов, приговорённый к 16 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков, Егор Дудников, получивший 11 лет колонии по статье о разжигании социальной вражды, и Андрей Поднебенный, который находится в СИЗО по обвинению в совершении теракта. КГБ Беларуси считает, что он проколол шины нескольким десяткам троллейбусов в Гомеле и поджёг милицейскую машину. За это Поднебенному грозит наказание вплоть до смертной казни.
Российские власти фактически не принимают участия в судьбе находящихся в белорусском заключении граждан РФ. Накануне во время брифинга главы МИД России Сергея Лаврова журналисты спросили у него о судьбе Веры Цвикевич. В ответ Лавров записал её фамилию в блокнот.
- В августе 2020 года в Беларуси начались самые массовые в истории страны уличные протесты против результатов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требовали его отставки и проведения новых выборов, обвиняя власти в невиданных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам оппозиционных митингов. По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям. Власти страны возбудили свыше тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей получили длительные сроки заключения. После массовых репрессий уличные протесты сошли на нет.
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