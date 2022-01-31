Опубликовано видео с "раскаянием" задержанной в Минске россиянки 

Белорусский телеграм-канал "ГУБОП", который, как отмечают СМИ, связан с белорусской милицией, опубликовал видео с россиянкой Верой Цвикевич, задержанной в конце января за участие в акциях протеста против режима Александра Лукашенко.

На кадрах Цвикевич говорит, что "участвовала в сцепках на проезжей части", полностью раскаивается в своих действиях и советует "всем людям не принимать больше участие в таких мероприятиях". При этом на видео девушка выглядит сильно напуганной и еле сдерживает слёзы.

Веру Цвикевич задержали на прошлой неделе в Минске. По информации правозащитного центра "Весна", россиянке предъявлено обвинение по статье белорусского уголовного кодекса об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них". Наказание по этой статье подразумевает до четырёх лет лишения свободы.

Суть обвинений не раскрывается. Известно лишь, что 25 августа 2020 года, в разгар протестов против режима Александра Лукашенко, фотография Цвикевич появилась на первой полосе газеты "Комсомольская правда в Беларуси". На фото девушка в красном платье позирует на фоне спецназовцев.

Как обойти блокировку? читать >

Ранее сообщалось, что в белорусских тюрьмах и СИЗО находятся более десяти россиян, арестованных по обвинениям, так или иначе связанным с протестами против режима Лукашенко. Среди таких граждан - Дмитрий Попов, приговорённый к 16 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков, Егор Дудников, получивший 11 лет колонии по статье о разжигании социальной вражды, и Андрей Поднебенный, который находится в СИЗО по обвинению в совершении теракта. КГБ Беларуси считает, что он проколол шины нескольким десяткам троллейбусов в Гомеле и поджёг милицейскую машину. За это Поднебенному грозит наказание вплоть до смертной казни.

Российские власти фактически не принимают участия в судьбе находящихся в белорусском заключении граждан РФ. Накануне во время брифинга главы МИД России Сергея Лаврова журналисты спросили у него о судьбе Веры Цвикевич. В ответ Лавров записал её фамилию в блокнот.