В тюрьмах и СИЗО Беларуси находятся более 400 россиян

В белорусских тюрьмах отбывают наказание 346 россиян, еще 109 находятся под арестом в СИЗО. Об этом сообщили в посольстве России в Беларуси в ответ на запрос РБК. При этом в ответе указано, что информация последний раз обновлялась 1 июля 2021 года.
Как минимум 11 человек преследуются в связи с протестами, которые начались в стране в августе 2020 года после выборов президента. Семь из них уже осуждены и отбывают наказание, рассказали изданию в Московской Хельсинкской группе.
Среди них Дмитрий Попов, приговоренный к 16 годам лишения свободы по делу блогера Сергея Тихановского по обвинению в организации массовых беспорядков.
21-летнего россиянина Егора Дудникова суд в Минске приговорил к 11 годам лишения свободы, признав его виновны в разжигании социальной вражды. Согласно материалам обвинения, Дудников, будучи актёром-любителем, озвучивал видеоролики для оппозиционного телеграм-канала "Отряды гражданской самообороны", включённого КГБ Беларуси в список террористических организаций.
Еще трое россиян ждут приговора. Под домашним арестом остается 23-летняя Софья Сапега, девушка белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича. Ей уже предъявлены обвинения об угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов и грозит до 6 лет лишения свободы. На прошлой неделе дело россиянки направили в суд.
В СИЗО находится 33-летний Андрей Поднебенный, его подозревают в совершении теракта . КГБ Беларуси считает, что он проколол шины нескольким десяткам троллейбусов в Гомеле и поджег милицейскую машину. Сроки по этой статье — от 8 лет до пожизненного заключения или смертной казни.
Меньше всего известно о 22-летнем россиянине Антоне Лысове. Его задержали в октябре прошлого года, с тех пор он находится в СИЗО.
- Массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Их победителем ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд. Власти жестоко разгоняли акции сторонников оппозиции. Были арестованы десятки тысяч людей, заведено больше тысячи уголовных дел. США и Евросоюз не признают Лукашенко легитимным главой государства. В отношении официального Минска Запад ввёл несколько пакетов экономических санкций.
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