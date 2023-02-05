Опубликовавший фото кладбища "ЧВК Вагнера" заявил об угрозах в свой адрес

Житель Кубани Виталий Вотановский, сфотографировавший кладбище "ЧВК Вагнера" и выложивший изображения в своём телеграм-канале, рассказал об угрозах, которые ему начали поступать от неизвестных.
По словам Вотановского, ему звонят мужчины, представляющиеся сотрудниками ритуальной службы, и предлагают купить место на кладбище "со скидкой". Один из них предупредил, что смерть может настигнуть внезапно.
Ранее Вотановский сообщил в своих соцсетях, что в станице Бакинская в Краснодарском крае появилось кладбище с могилами убитых в Украине бойцов "ЧВК Вагнера", многие из которых были завербованными заключёнными. За несколько месяцев на кладбище появилось около 270 свежих могил, при этом сто захоронений были сделаны с 25 января. После этого в местном издании "Живая Кубань" вышла статья, в которой Вотановский был назван "иностранным агентом" и "сторонником Зеленского". Автор статьи утверждал, что знает домашний адрес активиста и призывал привлечь его к отвественности.
- Виталий Вотановский - военный пенсионер, подполковник в отставке, а также бывший волонтёр краснодарского штаба Алексея Навального. Его неоднократно задерживали и штрафовали за участие в протестных акциях, в том числе - на митингах и пикетах против войны в Украине. Кроме того к активисту несколько раз приходили с обыском.
- Весной прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера" и лично её создатель и спонсор, близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, начали вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. Таким образом ЧВК завербовала в свои ряды десятки тысяч человек, которые были брошены на передовую. Военные корреспонденты неоднократно сообщали об огромных потерях, которые несут подразделения, состоящие из заключённых, а также о внесудебных казнях, которые практикуются в них.
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