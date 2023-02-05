Опубликовавший фото кладбища "ЧВК Вагнера" заявил об угрозах в свой адрес

Житель Кубани Виталий Вотановский, сфотографировавший кладбище "ЧВК Вагнера" и выложивший изображения в своём телеграм-канале, рассказал об угрозах, которые ему начали поступать от неизвестных.

По словам Вотановского, ему звонят мужчины, представляющиеся сотрудниками ритуальной службы, и предлагают купить место на кладбище "со скидкой". Один из них предупредил, что смерть может настигнуть внезапно.

Ранее Вотановский сообщил в своих соцсетях, что в станице Бакинская в Краснодарском крае появилось кладбище с могилами убитых в Украине бойцов "ЧВК Вагнера", многие из которых были завербованными заключёнными. За несколько месяцев на кладбище появилось около 270 свежих могил, при этом сто захоронений были сделаны с 25 января. После этого в местном издании "Живая Кубань" вышла статья, в которой Вотановский был назван "иностранным агентом" и "сторонником Зеленского". Автор статьи утверждал, что знает домашний адрес активиста и призывал привлечь его к отвественности.