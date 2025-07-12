"Опыт свободы". Александр Генис - о правде, войне и русской культуре

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75 лет назад зазвучал голос, который стал символом сопротивления диктатуре – Радио Свободная Европа. Его миссия была простой, но мощной – сохранить надежду и напоминать о свободе тем. Кто жил по ту сторону “железного занавеса” под коммунистическим режимом в Восточной Европе. Позже, в 1953 году появился еще один проект – Радио Свобода, специально для вещания на Советский Союз. Тогдашние власти быстро поняли, что это не просто радио, а угроза их монополии на “правду”. Началось глушение эфиров. В ответ Радио Свободная Европа разворачивало мобильные передатчики, специальные фургоны с вещательным оборудованием, которые можно было подогнать к самым границам соцлагеря.

Александр Генис — писатель, культуролог, колумнист Радио Свобода — в откровенном разговоре с Мумином Шакировым о свободе и “Свободе”, войне, русской культуре и языке, эмиграции в США и личных разочарованиях.

О Радио Свобода

“В моё время, в шестидесятые годы, партии читателей были одни, одна партия была читатели “Октября”, другие читатели “Нового мира”. Вот Радио Свобода и есть такой вот “новый мир”, который даёт людям ощущение воздуха, что есть чем дышать. Я получаю много писем от наших слушателей, которые рассказывают, как трудно жить в России сегодня - так же, как это было в моё время, во время холодной войны. Я видел, как “Свобода” действовала на людей и тогда, и сейчас. И верю в то, что она совершенная необходимость”.

“Свобода — это гигантский ресурс. Благодаря свободе пал Советский Союз. Я не хочу сказать, что только благодаря свободе, но ведь не танки и не ракеты уничтожили коммунистическую партию, а свобода. И Радио Свобода — это одно из этих орудий, которые помогли освободиться от коммунизма. Я помню прекрасно холодную войну, когда мир стоял на ребре. Солженицын говорил: "третья мировая война уже проиграна". Но оказалось, что нет, третья мировая война выиграна, и она выиграна за счёт свободы, а не за счёт танков, не за счёт ракет, а за счёт того, что люди узнали правду, и эту правду говорили мы”.

О россиянах и их выборе

“Я знаю людей, у которых было прекрасное прошлое, у которых были профессорские должности, книги, квартиры, нажитые огромным трудом, дачи, - у них всё это было, они устроили свою жизнь. Они всё это бросили только потому, что не могли жить с Путиным. Я очень уважаю этих людей. Я 24 года уехал, у меня даже портфеля не было. А вот этим людям было что терять, и они сумели это бросить. Я не хочу их называть, чтобы лишний раз не привлекать внимание, но я знаю многих из них и считаю, что ими можно гордиться, потому что они принесли жертву. Мужественный поступок”.

“У меня есть гигантское разочарование в России из-за того, что в России презирали и презирают политику. Откуда взялся Путин? Потому что все решили: будь он какой ни есть. Это как с Иваном Грозным: власть — это зло, вот пусть злодеи занимаются этой властью. И я с гигантской горечью думаю о том, как упустили все шансы в России выстроить нормальную страну. Как все остальные. В Анголе сменяется власть, а в России нет”.

Об Украине и украинцах

“Дело в том, что в Украине была политика, в России не было политики. В России сидит царь сидит, и все мои знакомые говорят: "Ну, другие ещё хуже были". Знаете, сколько у меня интеллигентных людей среди знакомых, которые не ходили никогда на выборы, потому что “все воры, какая разница”. А в Украине были выборы, был Майдан, была политика. Сменялась власть. Она бывала плохой, она бывала чудовищной, может быть, как Янукович какой-нибудь, но тем не менее она сменялась, и выросла политическая нация украинцы. Украинцы — это не национальность, это политическая национальность”.

Полный текст интервью готовится к публикации.



