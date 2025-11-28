Орбан отправился в Москву на встречу с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу 28 ноября посетит Москву. Об этом написал сам Орбан в соцсетях. По его словам, главная цель поездки - "энергетическая безопасность" и обеспечение поставок энергоносителей в зимний период.

Орбан также сказал, что будет обсуждаться и инициатива по достижению мира в Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Орбана ждут в Москве. Ожидается, что он встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

Поездка происходит на фоне обсуждения мирной инициативы США - так называемого плана из 28 пунктов. Путин накануне подтвердил, что в Москве готовы взять его за основу, но при этом вновь повторил российские требования, в том числе о выводе украинских войск с территорий Донбасса.

Позиция Орбана по вопросу войны в Украине резко отличается от позиции большинства лидеров ЕС. Он выступает против военной поддержки Украины и настаивает на скорейшем заключении мира фактически на любых условиях. Орбан безоговорочно поддержал мирный план из 28 пунктов, который впоследствии был скорректирован на переговорах в Женеве. Он стал первым лидером страны ЕС, посетившим Москву после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Венгрия - одна из немногих стран ЕС, которая продолжает получать российскую трубопроводную нефть.