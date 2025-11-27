ЕС приготовиться?

Министр армии США предупредил ЕС о том, что Россия накапливает ракеты для удара по европейским странам. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух европейских чиновников.

Как утверждает газета, Дэн Дрисколл сделал такое заявление в ходе обсуждений мирного плана в Киеве. Таким образом он хотел убедить Украину скорее подписать мирное соглашение.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что Вашингтон рассчитывает на то, что сперва РФ и Украина подпишут мирное соглашение, и лишь потом США предоставят гарантии безопасности для Украины. Об этом европейский дипломат, знакомый с ходом переговоров, сообщил Politico, отметив, что подобный подход вызывает обеспокоенность у союзников Киева. Европарламент призывает дать Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО.

По информации источников Politico, США все больше отходят от полноценной поддержки Украины.

Также, по данным издания, страны ЕС ищут срочный план Б для финансирования Украины. Месяц назад лидеры Евросоюза надеялись использовать российские резервы для "репарационного кредита" Украине, но идея столкнулась с жёстким сопротивлением премьер-министра Бельгии. Теперь, на фоне усиливающегося дефицита средств у Киева, вопрос о том, что делать с российскими активами, приобрёл особую важность.

Как судьба Украины может отразиться на европейской безопасности, где найти деньги на помощь Украине и какие гарантии Киев получит, подписав мирное соглашение? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с советником по политике ЕС Петаром Таневым.