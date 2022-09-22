Орбан призвал к отмене санкций против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за отмену санкций против России, введённых Европейским союзом в связи с вторжением в Украину. Заявление было сделано на его встрече с представителями правящей партии "Фидес" в Будапеште.

Встреча проходила за закрытыми дверями, однако о выступлении Орбана сообщили венгерские СМИ. Представитель правительства Венгрии подтвердил агентству Reuters, что Орбан высказался за отмену санкций.

По мнению премьера Венгрии, который резко расходится в оценках войны в Украине с лидерами других стран ЕС, введённые против России санкции, прежде всего против энергетического сектора, привели к резкому росту инфляции и цен на топливо в странах Евросоюза. Орбан считает, что отмена санкций приведёт к тому, что цены на газ сразу же упадут на 50 процентов. По мнению венгерского премьера, санкции больше ударили по Европе, чем по России.

При этом ЕС не вводил эмбарго на поставки российского газа, а частичный запрет на поставки российской нефти ещё не вступил в силу. Большинство трубопроводов, связывающих Россию и страны ЕС, однако, сейчас по различным причинам не работают. Последним был остановлен "Северный поток" – российские власти заявили об аварийном состоянии турбины. Представители ЕС обвиняют Москву в том, что она использует энергоносители как оружие, чтобы заставить Евросоюз отказаться от поддержки Украины.

Венгрия, как и другие страны ЕС, имеет право вето при обсуждении большинства санкций и несколько раз уже им воспользовалась. Однако действующие санкции были приняты с одобрением Будапешта. В ЕС звучат голоса, призывающие принимать решения о санкциях большинством голосов, а не единогласно.

Украина жёстко критикует Венгрию за занятую ей позицию. Будапешт формально осудил российское вторжение и открыл границу для украинских беженцев, однако отказался поставлять Украине оружие. Риторику же Орбана и его подчинённых в Киеве прямо называют промосковской.

Представители Еврокомиссии и многих стран ЕС на фоне уже 7 месяцев продолжающейся войны в Украине призывают к ужесточению санкций против России, а не снятию их. Обсуждения нового возможного пакета начались накануне, после решения Владимира Путина о мобилизации в России.