Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Орбан: Украина не может победить, нужна новая стратегия

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз выработать новую стратегию в отношении России и войны в Украине. По его словам, введённые ЕС санкции против Москвы не сработали, а Украина не имеет шансов выиграть войну с Россией.

Высказывания Орбана, сделанные во время посещения Румынии, приводит агентство Reuters. По словам венгерского премьера, новая стратегия должна сосредоточиться на мирных переговорах, а не на стремлении к победе на поле боя.

По словам Орбана, нынешняя стратегия Запада в отношении Украины была построена на "четырёх китах": уверенности в том, что поставки западного оружия помогут Киеву выиграть войну, уверенности в эффективности санкций и в том, что они навредят России больше, чем Европе, а также убеждённости в том, что действия Запада поддержит весь мир. Как заявил венгерский премьер, результатом санкций стал только рост цен на энергоносители и политическая нестабильность, а победа Украины невозможна "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство".

Орбан считает, что войну могут завершить мирные переговоры между Россией и США. Он фактически повторил ряд тезисов Кремля, напомнив, в частности, о выдвигавшихся Москвой перед началом вторжения в Украину требованиях так называемых гарантий безопасности. По мнению Орбана, отказ Запада в этих "гарантиях" стал причиной того, что Россия стала добиваться своих целей вооружённым путём. Венгерский лидер считает, что страны ЕС не справились с посреднической миссией, и разрешить конфликт теперь могут только переговоры Москвы и Вашингтона. Орбан также заявил, что если бы США руководил Дональд Трамп, а Германией – Ангела Меркель, войны бы не было, поскольку они серьёзно отнеслись бы к требованиям Москвы.

Представитель МИД Украины Олег Николенко выразил несогласие с тезисами Орбана, отметив, что санкции "существенно снизили способность российской военной машины вести войну против Украины", и выразив мнение, что" напрасно надеяться, что уступки или задабривание будут побуждать Кремль поумерить свои агрессивные аппетиты". Он также выразил уверенность в том, что Украина – при поддержке ЕС – одержит победу.

Орбан считается одним из наиболее близких к Кремлю европейских лидеров. Венгрия присоединилась к введённым в отношении России санкциям и формально осудила российскую агрессию. Она, однако, не поставляет Украине вооружение, а также заблокировала ряд санкционных мер, в частности, по настоянию Венгрии не был введён запрет на поставки в ЕС трубопроводной нефти из России.

В четверг министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто неожиданно посетил Москву, где вёл переговоры об увеличении поставок газа.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG