Венгрия требует исключить из пакета санкций против РФ патриарха Кирилла

Венгрия настаивает на дальнейших уступках по очередному, уже шестому, пакету санкций против Москвы за российское вторжение в Украину. Bloomberg пишет о том, что Будапешт настаивает на исключении из списка индивидуальных санкций патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Агентство ссылается на официальных лиц, знакомых с ходом консультаций за закрытыми дверями. При этом, как отметил один из собеседников Bloomberg, имя Кирилла, который активно высказывается в поддержку политики президента России Владимира Путина, и в частности, военной операции в Украине, не упоминалось лидерами стран ЕС в ходе саммита европейского блока ранее на этой неделе.

30 мая было объявлено, что участники саммита ЕС согласовали - в рамках шестого пакета санкций - эмбарго на импорт российской нефти, но под давлением Будапешта запрет пока будет частичным и затронет только поставки по морю. Венгрия, а также Словакия и Чехия продолжат получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Однако, даже с учётом этого исключения для трёх стран, импорт российской нефти в Евросоюз к концу года может сократиться на 90%.

Впервые о подготовке Евросоюзом ограничительных мер против патриарха Кирилла СМИ сообщили в начале мая. Ввести санкции предложила Литва, но МИД страны отметил, что неизвестно. Получится ли это сделать. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель указывал, что в рамках шестого пакета санкции планируется ввести против лиц, "распространяющих дезинформацию", пишет РБК.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют пророссийским политиком, тогда говорил, что его страна не поддержит включение в санкционный список главы РПЦ, назвав это проблемой свободы вероисповедания.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы по ограничениям против патриарха Кирилла "инфернальны" и свидетельствуют о беспомощности и страхе ЕС.

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