Орбан заявил, что пригласил Путина в Будапешт на переговоры о мире

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в среду пригласил его на переговоры о мире в Украине в Будапешт. В переговорах, как сказал Орбан, должны принять участие также президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Германии и Франции. По словам венгерского премьера, Путин отреагировал "позитивно", но выдвинул ряд условий. О том, какие это условия, он не сказал.

По словам Орбана, он призвал Путина к немедленному прекращению огня в Украине. Действия России в Украине он назвал агрессией, однако вновь повторил, что Венгрия, в отличие от многих стран НАТО, не будет поставлять Киеву оружие. Он также сказал, что Будапешт готов выполнить требование Кремля и платить за российский газ в рублях.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявления Орбана, дал понять, что в Киеве не рассматривают их серьёзно. Российско-украинские переговоры продолжаются в онлайн-формате, однако возможная встреча лидеров в Будапеште не обсуждается.

Партия Орбана на днях одержала победу на выборах в парламент. После победы Орбан назвал в числе своих оппонентов и президента Украины Владимира Зеленского, который обвинял его в слишком мягкой позиции по отношению к Кремлю. В фактически пропутинской позиции обвиняют Орбана и многие политики стран ЕС. В Будапеште подчёркивают, что не блокируют санкции против России, поддержанные другими странами Евросоюза, однако стремятся защитить свои интересы. В частности, Венгрия категорически против эмбарго на поставки газа из России.

После отхода российских войск от Киеве центр тяжести боевых действий в Украине сейчас сместился на восток, в первую очередь в Донбасс. США ожидают, что в течение следующих нескольких недель российские силы пополнят запасы и передислоцируются с целью начать новое массированное наступление на востоке - цитирует CNN мнение высокопоставленных чиновников. При этом высокопоставленный представитель министерства обороны сообщил CNN, что до сих пор неясно, каковы долгосрочные цели Путина. США и их союзники готовятся к возможности того, что Путин попытается повторно вторгнуться в Киевскую область, как только он выполнит свои задачи в Донбассе. Американские, европейские и украинские официальные лица заявили CNN, что они не верят, что Россия ведет переговоры с Украиной в духе доброй воли, и что эти переговоры — не более чем "дымовая завеса".

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в среду призвала к эвакуации жителей подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей и части Харьковской облатси. "Надо делать, потому что потом люди будут под огнем, их будут расстреливать и ничего не смогут сделать. И мы не сможем помочь им. Потому что прекратить огонь практически невозможно. Надо эвакуироваться. Если есть такая возможность. А сейчас еще есть возможность" - сказала Верещук.

Бои сейчас идут под городом Изюм Харьковской области, под Северодонецком в Луганской области, в различных районах Донецкой области и в осаждённом Мариуполе.