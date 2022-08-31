Организаторы "фестиваля шорт" в Дагестане получили угрозы в соцсетях

В Дагестане в адрес одного из кафе Махачкалы, которое анонсировало "фестиваль шорт" поступили угрозы. Мероприятие собираются провести 3-го сентября, но некоторые местные жители раскритиковали идею, назвав ее провокационной. "Закрываем это лето фестивалем шорт. Фейс-контроль: шортики любой длины", – написали авторы поста на странице заведения "Дом 15" в инстаграме.

Публикация появилась вечером 30 августа и собрала больше сотни комментариев. Значительная часть пользователей высказала угрозы в адрес организаторов и потенциальных участников фестиваля, посчитав мероприятие противоречащим нормам религии.

Днем 31 августа запись о фестивале была удалена". В заведении пояснили это большим количеством угроз в адрес кафе. "Изначально было запланировано, что 3 сентября у нас будет прощание с летом. Мы его и проведем. А пост пришлось снять из-за угроз, их было много и они были слишком жесткими", – пояснила Кавказ.Реалии представительница кафе.

В апреле 2021 года об угрозах сообщала жительница Дагестана, которая вместе со своей знакомой сфотографировалась обнажённой по пояс спиной к камере на фоне Сулакского каньона. Региональные власти пригрозили ей статьей Уголовного кодекса России об оскорблении чувств верующих.