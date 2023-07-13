Организации детей с синдромом Дауна дали грант на Z-пропаганду

Фонд президентских грантов выделил около двух миллионов рублей организации "Время Перемен" на проект продвижения Z-ценностей для детей с синдромом Дауна. На это обратил внимание проект "Можем объяснить".

Эти средства пойдут на постановку патриотических спектаклей, "чествование ветеранов" Великой отечественной войны и участников "специальной военной операции" (так российские власти называют войну против Украины).

"Эти мероприятия помогут ребятам почувствовать сопричастность к борьбе за свою независимость, которую вела наша страна в годы Великой Отечественной войны и которую ведет сейчас", — говорится в описании проекта.

Предполагается, что на занятиях-репетициях по хореографии и вокалу дети школьного возраста, подростки и молодые люди с синдромом Дауна будут разучивать хореографические и вокальные номера музыкального мини-спектакля "Домой, с Победой".

Это не единственный пример продвижения Z-пропаганды среди детей с особенностями развития, отмечает проект "Можем объяснить". В частности, создатель Романовского реабилитационного центра Павел Зайфиди привлекал детей с интеллектуальными нарушениями к патриотическим флешмобам. Также ему был выделен грант на создание клуба "Zалог здоровья" для детей с ментальными нарушениями.

В Санкт-Петербурге, как сообщало издание "Ротонда", общественная приемная "Единой России" организовала мастер-класс по изготовлению окопных свечей для детей с ДЦП из школы № 584.