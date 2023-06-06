Власти РФ выделили 20 млрд рублей на "военную пропаганду" в 2023 году

Связанный с администрацией президента России "Институт развития интернета" (ИРИ) в 2023 году распределит 20 миллиардов рублей в качестве грантов на создание "патриотического" контента. Об этом говорится в расследовании"Медузы" и "Важных историй".

Для сравнения российский Фонд кино в этом году распределяет 12 миллиардов рублей.

Созданный в 2014 году ИРИ возглавляет бывший сотрудник администрации президента Алексей Гореславский. Главная цель структуры - давать гранты на "сетевое военно-патриотическое воспитание" и "продавливать повестку властей", рассказал журналистам бывший сотрудник организации.

Так, "Институт развития интернета" выделил средства на производство программ пропагандиста Антона Красовского, а также серии передач "Прекрасная России бу-бу-бу" на государственном телеканале RT.

Победителей конкурсов на получение грантов утверждали члены наблюдательного совета ИРИ, в который входят заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, Алексей Гореславский и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

2 июня 2023 года ИРИ опубликовал итоги конкурса по созданию "национального контента". 10 млрд рублей получат 163 проекта (в прошлом году их было около сотни на общую сумму более трех миллиардов рублей). ИРИ не указывает авторов проектов, но публикует названия. Среди названий - "Рамзан. Ахмат - Сила России", "Российский код. Суверенное будущее" и "Русское наследие. Возвращение домой" - документальный фильм о судьбе памятников архитектуры в Донбассе. Кроме этого, гранты получили проекты "Сделано для фронта" — фильм о предпринимателях, помогающих фронту, "Женщины Z" о женщинах-военнослужащих, "СВОи" и проект "Уехавшие, как вы там?".

На деньги ИРИ для стриминга Premier сняли проект "Цвет истории" — хроника Великой Отечественной войны в цвете, автором которого стал писатель Сергей Минаев – член наблюдательного совета ИРИ. Кинорежиссер Александр Хант руководил проектом о "героях нашего времени" "Россия-Одиссея". Грант получили авторы пропагандистского шоу "Дайте сказать!" на YouTube.

В последнее время представители ИРИ начали предупреждать получателей грантов о том, что после подписания контрактов те обязуются не брать на работу "иноагентов", а в проекте не должны звучать антивоенные призывы .

Типовые контракты запрещают любую публичную критику властей, в том числе в социальных сетях, а за нарушение этого условия съемочная группа должна заплатить неустойку, сопоставимую с бюджетом проекта.