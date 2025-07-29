Оштрафованная за "гей-пропаганду" художница уехала из России

Российская художница Алиса Горшенина уехала из страны. Об этом она сообщила в своём инстаграме. Ранее власти преследовали её за антивоенную позицию и штрафовали за так называемую пропаганду ЛГБТ.

Публичные мероприятия Горшениной отменялись из-за жалоб провоенных активистов, сама она арестовывалась, в апреле после задержания в родном Нижнем Тагиле на неё составили сразу три протокола: о дискредитации армии, демонстрации экстремистской символики и ЛГБТ-пропаганде.

"Невозможно игнорировать то, что происходило со мной в последние годы — давление, доносы, отмены, штрафы, суды, допросы, угрозы, подвал, спецприёмник, но я как-то справлялась, пока была такая возможность, сейчас и её нет и мне очень больно", — написала она. Отъезд из страны она назвала горем, которое она ещё не осмыслила и не приняла.