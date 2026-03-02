"Ось мирового зла сыпется на глазах". Соцсети – о ситуации в Иране

Русскоязычные блогеры обсуждают операцию против иранского режима и предлагают сценария развития событий. В первую очередь, всех интересует, как происходящее повлияет на путинский режим.

Александр Хоц:

(..) Трамп нашёл точные слова прощания для исламского людоеда: "Хаменеи, один из самых больших злодеев в истории, мёртв. Это справедливость не только для народа Ирана, но и для (...) людей из многих стран мира, которые были убиты или искалечены Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов. Он не смог уклониться от нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения, и, действуя в тесном сотрудничестве с Израилем, мы не оставили ни единого шанса ни ему, ни другим лидерам, погибшим вместе с ним", – написал Трамп.

Для путина потеря "стратегического партнёра" - большое горе, потому что россия теряет поставки ракет и "шахедов". А кроме того, позорно демонстрирует уровень российских ПВО (антиреклама русского чудо-оружия). Наконец, вслед за Венесуэлой, кремль лишается ещё одного нефтяного рынка. Это не считая того, россия навсегда потеряла энергетический рынок в Европе, - американцы никогда его россии не вернут.

Ось мирового зла сыпется на глазах. Вялые вопли протеста из МИДа уже никого не впечатляют. (Захарова лает - караван идёт). Путин, разумеется, воспримет смерть "иранского друга" не менее лично, чем убийство Каддафи и арест Мадуро. То есть, убийство "уважаемого духовного лидера Ирана" - это личная пощёчина путину от Трампа.

Игорь Эйдман:

Следующий — Путин.

Пожми руку Путину и беги в Ростов, если успеешь

Путин надежно защищает своих союзников. Дружба с ним — гарантия от любых проблем. Пожми руку Путину и беги в Ростов, если успеешь. Там тебя ждет дом с приусадебным участком, на котором всю оставшуюся жизнь можно выращивать цветы и овощи. В общем, со скуки не умрешь. Только вот успеть сбежать удается далеко не всем друзьям «лидера ядерной сверхдержавы».

Если серьезно, человек, который не в состоянии защитить своих друзей, не сможет защитить и себя. Следующим в ад отправят его самого.

Ольга Кириенко:

Очень радуюсь за персов. Да и за себя. Только вот за рынок недвижимости в РФии переживаю. С одной стороны, не понятно, кого теперь между Януковичем и Асадом в деревне лузеров селить. Уж и домик приготовили. А с другой, - надо же срочно все бункеры углублять!

Кирилл Куталов:

Так, ну хорошо, для Ирана настал час свободы, а добрым русским людям сколько ещё ждать?

Иван Жданов:

Режим аятолл десятилетиями строил государство на страхе. Тысячи убитых, десятки тысяч искалеченных, сотни тысяч загнанных в тюрьмы и эмиграцию. Женщин бьют за открытые волосы, студентов расстреливают за слово. Это диктатура.



Мы хвалим Трампа за борьбу с бесчеловечным режимом

Иран шантажирует мир ядерной программой. Раздаёт оружие, в том числе свои шахеды, чтобы война была везде.

И сейчас происходит попытка уничтожить диктатора. Хоть и рискованная и может немного запоздалая.



И это сигнал всем диктаторам. Диктаторы могут годами убивать своих граждан, а потом быть “уважаемым партнёром”, так быть не должно. Диктаторы понимают только силу.



Сегодня мы хвалим Трампа за борьбу с бесчеловечным режимом. Надеюсь, что и народ Ирана да и весь мир скоро станут свободнее.

Отклик появился: Путин расценил гибель Хаменеи как "циничное убийство" с нарушением "всех норм человеческой морали и международного права".

Владимир Пастухов:

Путина сейчас будет трудно убедить в том, что он в чем-то был не прав

Превентивный удар США и Израиля по Ирану не очень способствует быстрому завершению войны в Украине. Вообще вся наблюдаемая из Кремля логика разрешения кризисных ситуаций с участием Запада от Белграда в 1999-м до Тегерана в 2026-м убеждает Москву в том, что тех, кто бьет последними, затаптывают первыми. Вот они и бьют туда, куда могут дотянуться, и так, как умеют. Путина сейчас будет трудно убедить в том, что он в чем-то был не прав. Он показывает своим сомневающимся соратникам рукой на Тегеран и говорит: «На этом месте должны были быть мы».

Михаил Крутихин:

Сейчас меня больше всего интересует не ход военных действий (об этом позаботятся военные аналитики) и даже не судьба теократического режима, а то, что происходит с иранским обществом.

Будет ли развиваться наметившаяся антиисламская идеология?

Очень важно понять: насколько значительны тенденции к возрождению древних традиций великого некогда Ирана; будет ли развиваться наметившаяся антиисламская идеология?

Еще год назад неприятие ислама выражалось в каких-то намёках в лозунгах протестующих ("Мы арийцы и арабам не поклоняемся!"). А недавно я увидел и услышал в записи с церемонии сороковин по погибшему юноше в городке Нурабад в 120 километрах к западу от Шираза совсем неожиданное. Окровавленная рубашка убитого стала центром такого скандирования: "Это свидетельство преступления ислама, это сорванный цветок Ирана!"

Если в преступлениях обвиняют не диктатора и его режим, а напрямую ислам, что-то очень радикальное происходит с иранцами... Посмотрим.

Отклик из Украины:





Отклики из Израиля:

Игаль Левин:

Хаменеи был уничтожен прямо в своей резиденции с первыми ударами — он не успел переместиться в безопасное укрытие или вовсе покинуть страну.

Писали, что Хаменеи готовят лазейку для отступления в Россию

Напомню, что писали, что ему готовят лазейку для отступления в Россию.

Это говорит о том, что была достигнута полная оперативная внезапность, я вчера писал об одном из приемов, но также сказался и "дым" в виде переговоров.

США продолжали переговоры с Ираном, даже когда тот пошел в полный отказ.

Вероятно, режим аятолл вполне поверил, что у него все-таки есть шансы выторговать себе хоть что-то, не понимая, что продолжение переговоров — это не более чем дым.

Так или иначе, несмотря на то что режим в Иране ждал атаку, он был застигнут врасплох.

Леонид Невзлин:

Хаменеи мёртв. Верховный лидер Ирана, один из главных спонсоров террора в мире, убит в результате американо-израильских ударов. Это подтвердили иранские государственные СМИ, американская администрация и израильские источники.

Хаменеи правил Ираном 35 лет. Дольше, чем основатель Исламской республики Хомейни. За это время он выстроил режим, который финансировал «Хизбаллу», ХАМАС и десятки других террористических группировок. Отрицал Холокост. Называл Израиль «раковой опухолью», которую «необходимо уничтожить». Убивал собственных граждан на улицах. Тайно строил ядерную программу, публично отрицая её военный характер.

Теперь его нет.

Трамп написал, что это «величайший шанс для иранского народа вернуть себе страну». И в этом он прав. Режим обезглавлен.

По данным ЦРУ, власть могут попытаться захватить жёсткие фигуры из КСИР. Это реальная угроза. Но впервые за десятилетия будущее Ирана по-настоящему открыто.

Иранский народ выходил на улицы снова и снова — и каждый раз режим топил протесты в крови. Сегодня у него появился шанс, которого не было никогда. Им нужно им воспользоваться.

Для Израиля это момент, который казался невозможным ещё год назад. Человек, посвятивший жизнь уничтожению еврейского государства, мёртв. Угроза не исчезла — но она никогда больше не будет прежней.