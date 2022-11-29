Основатель Alibaba Джек Ма покинул Китай на фоне давления властей

Основатель Alibaba Джек Ма уехал из Китая и последние полгода живет в Токио. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Источники газеты рассказали, что Джек Ма живет в центре Токио вместе с семьей и свел к минимуму свою общественную деятельность. Собеседники издания приводят разные сведения о том, чем именно миллиардер занимается сейчас. Некоторые рассказывают о его попытках расширить свои деловые интересы за пределы электронной коммерции, которой занимаются его компании. Другие утверждают, что Ма занялся коллекционированием и рисует акварелью.

Отъезд Ма произошел на фоне давления китайских властей на технологические компании. Бизнесмен редко появлялся на публике после того, как в 2020 году на конференции в Шанхае раскритиковал правительственных чиновников, заявив, что регуляторные меры, "придуманные стариками", не соответствуют времени, и обвинил их в волоките и защите интересов банков.

В апреле 2021 года Государственное управление рыночного регулирования Китая оштрафовало Alibaba Group Holding Limited за нарушение антимонопольного законодательства на 18,2 млрд юаней (2,8 млрд долларов) – это рекордный для Китая корпоративный штраф. Регулятор обвинил компанию, известную на европейском рынке по интернет-магазину AliExpress, в принуждении продавцов торговать только на одной платформе.

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