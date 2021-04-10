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Власти Китая оштрафовали владельца AliExpress на рекордные $2,8 миллиарда

У основателя Alibaba Group миллиардера Джека Ма начались масштабные проблемы после критики чиновников

Власти Китая оштрафовали корпорацию Alibaba на $2,8 миллиарда долларов в рамках антимонопольного расследования. Это самый крупный штраф в истории страны. Основатель компании Джек Ма в октябре публично раскритиковал чиновников, после чего исчез почти на три месяца, а крупнейшее в мире размещение акций его компании было отменено.

Расследование в отношении Alibaba Group началось в декабре, после выступления Ма. Регулятор обвинил компанию, известную на европейском рынке по интернет-магазину AliExpress, в принуждении продавцов торговать только на одной платформе. Такая практика нарушила права и интересы потребителей и ударила по бизнесу продавцов, указал китайский регулятор.

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