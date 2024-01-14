Основатель "Даурия Аэроспейс" заявил о выходе из российского гражданства

Бизнесмен Михаил Кокорич, основатель частной космической компании "Даурия Аэроспейс" и бывший владелец сети магазинов "Техносила", заявил о выходе из российского гражданства. На своей странице в LinkedIn он опубликовал копию сертификата из российского посольства, подтверждающего его выход из гражданства. Документ датирован 12 января, в какой стране он был выдан, в документе скрыто.

"На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной. По состоянию на февраль 2022 года это было сознательное решение, вызванное моим фундаментальным несогласием с вторжением России в Украину и политикой правительства Путина", – написал предприниматель по-английски.

Михаил Кокорич – уроженец Читинской области, занимался бизнесом с 1990-х годов. В 2010-м приобрёл сеть магазинов бытовой техники и электроники "Техносила", но вскоре её продал. В начале 2010-х годов переехал в США, где приобрёл маленькую технологическую компанию аэрокосмической отрасли и переименовал её в Dauria (так называлась его первая компания в России). Одновременно он создал в России компанию "Даурия Аэроспейс", которая несколько лет сотрудничала с Роскосмосом, в частности в рамках госзаказа на производство двух спутников. Впоследствии они были запущены в космос. В 2015 году Кокорич продал свою долю в компании.

Сообщалось, что ещё в 2013 году он занял должность советника губернатора Забайкалья по вопросам инновационной политики. В последние годы, однако, бизнесмен работал в США и Швейцарии, где создал два космических стартапа - Momentus (совместно с Львом Хасисом) и Destinus. С поста гендиректора Momentus Кокоричу в 2021 году пришлось уйти из-за своего российского гражданства, поскольку законодательство США запрещало ему доступ к разработкам компании, которые являются технологиями двойного назначения для применения в гражданской и военной сферах.