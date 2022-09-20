Основатель Gulagu.net заявил, что его пытались убить во Франции

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что несколько дней назад его пытались убить во французском городе Биарриц, где он живёт с семьёй. Об этом он рассказал в ютьюб-шоу Юлии Латыниной вечером 19 сентября.
По словам Осечкина, пресечь убийство помогла случайность — он заметил красную точку прицела на стене. А о возможности покушения его предупреждал журналист- расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев. "Сообщение от него и от его источника помогло мне и тем, кто занимается моей безопасностью и охраной, предотвратить мое убийство", - рассказал российский правозащитник. Получив информацию от Грозева, он вместе с семьей уехал на два дня в горы, а, когда они вернулись, его попытались убить.
Осечкин утверждает, что покушение готовил "человек, тесно связанный с ФСБ и организованной преступностью", который приехал в Биарриц из России.
Осечкин рассказал, что находился на террасе и заметил боковым зрением красную точку, двигавшуюся по стене дома в его сторону. По словам Осечкина, погас свет и все быстро упали на пол — поведение при покушении он и его семья отрабатывали.
На место, как утверждает россиянин, прибыла полиция, которая допросила соседей, они слышали хлопки. По словам Осечкина, это были выстрелы. По мнению российского правозащитника, выжить ему помогли ошибки киллера и молниеносность его реакции. Другие подробности основательGulagu.net не сообщил, сославшись на тайну следствия, которое, как он утверждает, ведётся в рамках возбужденного уголовного дела по факту покушения. Местные власти об инциденте не сообщали.
Gulagu.net неоднократно публиковал данные о пытках и насилии в российских колониях и тюрьмах.
- В октябре 2021 года Осечкин сообщил, что ему передали секретный архив видеозаписей из учреждений ФСИН. На 40 гигабайтах видео и фото, сделанных с тюремных камер наблюдения, зафиксированы пытки, избиения и акты изнасилования в отношении заключённых. Осечкин заявил, что спецслужбы использовали эти файлы в качестве компромата, чтобы иметь возможность манипулировать осужденными по своему желанию. Архив вывез из России бывший заключенный Сергей Савельев.
- После публикации архива в Саратовской области возбуждено несколько уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным. Президент Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН России Александра Калашникова.
- В декабре 2021 правозащитники получили вторую часть видеоархива ФСИН с доказательствами пыток в российских колониях, позже опубликовав часть кадров. По словам Владимира Осечкина, речь шла об учреждениях ФСИН в Забайкалье, Красноярском и Приморском краях, а записи сделаны в 2016–2019 годах. Видеозаписи вывез из России сотрудник секретного подразделения ФСИН, имя которого не называется.
- В июле 2020 года суд в Москве заочно арестовал Осечкина, который с 2015 года проживает за пределами России, по делу о мошенничестве.
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