"Российское государство – пыточная пирамида". Блогеры о 40 Гб пыток

В начале прошлой недели руководитель правозащитного проекта Gulagu.Net Владимир Осечкин начал публиковать записи из присланного ему видеоархива пыток и других издевательств над заключенными в российских местах заключения. Сотрудники силовых структур привлекали одних заключенных к пыткам других. В архиве 40 гигабайт видеозаписей, которые сняты намеренно, по приказу начальства.

Дмитрий Гудков

«Гулагу.нет» рассказывает о фабрике пыток во ФСИН. Заключённых, которых хотят пытать «заказчики», вывозят в больницу или другие специально устроенные пыточные. И там пытки записывают на видео, для отчётности.

Из кого-то выбивают показания, кого-то мучают из мести. Будничная работа палачей: если видео не записалось, пытают ещё раз.

Отчёты уходят в том числе наверх – разным генералам.

Одно-единственное такое видео должно было бы стать поводом для отставки всего правительства с президентом во главе.

Видео там, кстати, 40 Гигабайт. Думаю, Роскомнадзор заблокирует: такое нельзя показывать детям, они же не генералы.

Кстати, «оппозиционные» депутаты, никто не хочет хотя бы запрос? Заодно посмотрим, какие вы оппозиционные.

Ева Меркачева

Новость про изнасилование осуждённых в Саратовской тюремной больнице сегодня в топах. Видео, что в Сети, - невыносимо страшные. Такое смотреть нельзя. Такое надо останавливать. В начале года четверо осужденных рассказали следствию, как над ними совершали надругательства «активисты», при этом назвали имена мучителей (это все оказались одни и те же люди). В феврале 2021 году стало известно, что СК возбудил дело ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством». С тех пор больница под особым контролем. Но все это тема для серьезного разговора. Допустим, мучители-активисты получат новые тюремные сроки, «курировавшие» их сотрудники тоже окажутся за решеткой. Но избавит ли это нас от жутких новостей в будущем?

За последние 10 лет сменились четыре директора ФСИН России. В СИЗО и колониях сегодня совсем другие условия содержания, нежели были (от еды до матрасов), и мы вроде как приблизились к европейским стандартам. Но как тогда, так и сейчас действуют «активисты». В свое время официально существовавшие секции дисциплины и порядка ИК были упразднены как раз после многочисленных жалоб на пытки (те, кто в них входил, издевались над другими осужденными). Но по факту «активисты» или, как их еще называют, «гадье», никуда не делись. Если они есть — значит, это кому-то нужно, не правда ли?

Понятно, что в колонии попадают не добрые самаритяне, что среди осужденных есть те, кто на воле грабил, насиловал и убивал. Но когда мы позволяем им продолжать делать то же самое за решеткой, мы как будто признаем, что и тогда они действовали правильно. Просто «не на того работали».

Юрий Моша

Правозащитники начали публиковать страшные кадры пыток заключённых. Слили большой архив, где садисты в погонах фиксировали, как они пытают, насилуют и истязают людей, попавших в колонию. Фиксировали для отчётности и компромата. Таким способом выбивали показания, вербовали и просто ломали осуждённых. Это не первый слив подобных кадров, утечки происходят регулярно. Но каждый раз всё очень быстро забалтывается и забывается. ФСИН проводит проверку, возбуждаются какие-то уголовные дела, увольняют стрелочников – и всё.

– Подумаешь, в тюрьме пытают, это не санаторий! Да и вообще, меня это не касается и никогда не коснётся, есть дела поважнее, чем портить себе настроение очередной истерикой правозащитников! – подумает обыватель и пройдёт дальше.

Но смотреть эти видео необходимо. Я бы показывал их по всем федеральным каналам, на больших экранах в городах, в вагонах метро и в ротации "Маршрут-ТВ". Можно даже попросить "Эппл" и "Гугл" сделать предустановленное приложение "Как вас будут пытать и убивать".

Пока каждый гражданин России не поймёт, что ЭТО КАСАЕТСЯ ЛИЧНО ЕГО, ничего не изменится. Страшные пытки и насилие происходит не "где-то там с кем-то там". Оно происходит рядом с тобой, а завтра будет происходить с тобой.

Вы точно уверены, что вашему ребёнку менты не подкинут наркотики и не будут выбивать признательные показания? Вы считаете, никто и никогда не захочет отжать ваш бизнес или наказать уголовкой за политическую активность? Вы думаете, что сможете доказать свою невиновность в российском суде?

Сейчас журналисты начинают публиковать первые видео из слитого архива, а там вся Россия. Если смотреть названия населённых пунктов, то может показаться, что ты открыл рекомендации по внутреннему туризму. Камчатка, Белгородская область, Ярославль, города Золотого кольца, Саратов...

То есть это не единичный случай, это конвейер. Тысячи людей вовлечены в эту систему. Одни пытают, насилуют и фиксируют всё на камеры. Другие стоят за закрытой дверью и убеждают себя, что они ни при чём. Третьи читают признательные показания, прекрасно понимая, как они были получены. Потом все они идут домой к своим семьям, пьют чай, рассказывают, что на работе был непростой день, но скоро отпуск и можно будет поехать в Крым. Этот кровавый конвейер работает по всей стране.

Работает он только по той причине, что общество смирилось с таким порядком вещей. Топливо для этого конвейера – наше равнодушие. Даже сейчас – обратите внимание! – когда появились страшные кадры, мы не пересылаем их знакомым, мы не ставим свечки на аватарки, не выходим на митинги, не требуем отставок. Опять какие-то журналисты что-то там кричат, но разве могут эти новости конкурировать с полётом в космос актёров и транзитом газа через Украину? Вот это важно для страны! А тут… подумаешь, зэков насилуют. Ерунда какая!

Остановись. И прочитай это ещё раз. Завтра насиловать и пытать будут тебя, твоих детей и родителей.

Если сейчас опять равнодушно промолчим и не заметим, не испортим себе настроение, пропустим страшные видео; если не посадят руководство ФСИН, которое, собственно, и является организатором этого всего; если не будет отставок в правительстве; если не будет реформы ФСИН, чтобы этот кошмар уже, наконец, закончился, завтра это коснётся тебя.

Посмотрите на эти кадры и распространите их. Испортите себе настроение и аппетит, чтобы завтра садисты и людоеды в погонах не испортили вам жизнь.

Видео продолжали публиковаться всю неделю. Большинство записей сделаны в туберкулёзной больнице № 1 областного управления ФСИН Саратовской области, но есть и съёмки из других колоний и СИЗО.

Андрей Пивоваров

Gulagu.net второй день публикуют видео с жуткими кадрами пыток, насилия арестованных и осуждённых. 40 Гб видео — это малая часть архива ФСИН, вывезенного из России. Сколько еще подобных случаев по всей стране, о которых никто не узнает?

Сегодня Следственный комитет возбудил ещё четыре уголовных дела. Два — по статье о групповом изнасиловании человека, два — по статье о превышении полномочий сотрудниками ФСИН с применением насилия. Ещё три уголовных дела, предусмотренных ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), расследует региональное следственное управление. Начальник тюремной больницы в Саратовской области и трое сотрудников регионального ведомства уволены.

Самое страшное во всей этой ситуации — её систематичность. В видеоархив попала не только Саратовская тюрьма. Пытки и издевательства в колониях Владимирской, Иркутской и Саратовской областей могут также носить системный характер. В России сотни тюрем. По состоянию на 1 мая 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 478 182 человека. Сколько процентов этих людей подвергалось пыткам? Сколько осуждённых хотели рассказать о насилии, но не смогли из-за закрытости тюрем? Независимых членов ОНК не просто не допускают к заключённым, но и исключают из состава комиссии, как Марину Литвинович. А арестованные, не выдерживая пыток и насилия, дают признательные показания. Как Максим Иванкин, который взял на себя вину в деле «Сети» после избиений и пыток.

Сколько ещё видео нужно опубликовать правозащитникам, чтобы пытки в колониях были прекращены навсегда?

Сталингулаг

Мы много слышим о вертикали власти, но только благодаря опубликованным видео с пытками заключённых в колониях узнали, как она выглядит и на чем держится. Выяснилось, что вертикаль власти – это обмотанная скотчем палка от швабры, введённая в задний проход граждан Российской Федерации. Обнародованные чудовищные кадры – это не трагическая случайность и единичный эпизод. Несмотря на календарь и полет в космос гражданских лиц, почти во всех колониях на территории Российской Федерации, от Саратова до Камчатки, к людям практически ежедневно применяются изуверские пытки. Впрочем происходит это не только в колониях. Такая же прискорбная практика ведётся в закрытом ведомстве Армии России, достаточно вспомнить недавнее дело рядового Шамсутдинова. Так же буквально на днях были осуждены офицеры спецназа ГРУ, регулярно насиловавшие своих сослуживцев и новобранцев черенком от лопаты. А раз это распространено повсеместно, почему бы не предположить, что нечто подобное происходит и в министерствах, где, например, перед назначением будущего чиновника на какой-то важный пост ему в задницу вставляют швабру, черенок от лопаты или резиновую дубинку, а пресс-секретарь снимает все это на камеру, угрожая опубликовать запись, если новый чиновник вздумает перестать служить власти. Только задумайтесь, в 21-ом веке истязаниями людей занимаются не какие-то отщепенцы, маньяки или садисты. Оказывается, изуверствами заняты все: от вертухаев до офицеров элитных частей. Те, кто служит этому государству, ежедневно пытают людей за свою официальную зарплату. По факту мы обнаружили, что наше государство, которое используя высокопарные эпитеты днями и ночами рассказывает нам о нравственности, патриотизме и морали, на самом деле воспитывает чудовищ, поощряет неуравновешенных и неадекватных моральных уродов, для которых насилие – это не только смысл их собственных жизней, но и по сути единственная основа всего государства

Татьяна Волнова

Во-первых спасибо Владимиру Осечкину, который не первый год борется за права заключённых. Да, многие из них действительно нарушили закон и поражены в правах. Но, никто не давал право органам ФСИН унижать, издеваться, пытать абсолютно садистскими методами, шантажировать, вымогать деньги, забивать до смерти. Права на жизнь, причём без насилия, пыток и шантажа, заключённых никто не лишал. Печально то, что служебную проверку этого случая начал центральный аппарат ФСИН. Иначе говоря - проверяют сами себя. Что толку-то Почему этого Федотова ещё не арестовали Почему все его подельники на свободе Скажу больше - не удивлюсь если через месяц его просто переставят на другое место. И этот садюга будет и дальше вместе со своими подельниками вымогать деньги у заключённых, а иначе швабра в попу или включённый кипятильник. Нет прощения таким нелюдям...., нет прощения... Друзья, помогайте Гулагу.нет. Они делают большое дело, человечное дело.

Михаил Ходорковский, видимо, вспомнил недавнюю историю с белорусским айтишником, втретившим силовиков выстрелом из дробовика.

Про архив пыток, попавший к Gulagunet: «Если запись пыток оказывалась повреждена, человека насиловали повторно».

Лучше погибнуть с оружием в руках, чем со шваброй в заднице.

Отдельное возмущение вызвал ведущий "Эха Москвы", который, как считают блогеры, фактически начал оправдывать пытки в эфире.

Аркадий Дубнов

Ехал днём сегодня в машине, слушал «Эхо…».

Эховский журналист Нарышкин задаёт вопросы ведущему «Дождя» Mikhail Fishman. Обсуждали гнусную историю про тюремщиков из Саратова, насиловавших заключённых в больнице.

Показалось, что ослышался, когда моралист-расследователь с Эха стал допытываться у гостя, стоит ли так уж жалеть тех, кого пытают, мол, ещё неизвестно, за что они сидят…

Дождался распечатки на сайте, - нет, не ослышался:

«А. Нарышкин― Вам, Михаил, жалко этих людей, которые этим пыткам подвергаются и на этих кадрах представлены. Просто я не видел никакой информации о том, по каким статьям они сидят…

М. Фишман― Я тоже.

А. Нарышкин― …И что заставило вот этих вот силовиков таким образом обращаться к ним. Слушайте, согласитесь, это разные истории. Если человек загремел по какой-нибудь статье 228 наркотической – это одна история, потому что статья так работает криво, любой может попасться здесь. Если человек, например, какой-то вор-рецидивист и грабитель…

М. Фишман― То можно насиловать его шваброй в анальный проход?

А. Нарышкин― Нет, это я вас спрашиваю, жалко ли вам этих людей?

М. Фишман― Мне – очень. А вам – нет?

А. Нарышкин― Опять же мы не знаем, за что к ним применяются эти пытки.

М. Фишман― У меня даже в голове, честно говоря, не возникает такой вопрос…».

Ну, если такой пошлый релятивизм возможен на Эхе, то это и вправду очень народное радио, и нет сомнений, что 4 миллиона доносов писал наш богоспасаемый народ.

Алексей Федяров

Члены кружка Нарышкина, которые интересуются, по каким статьям осуждены те, кого пытают на видео гулагунет, хотят разобраться, можно совать этим зэкам швабру в задний проход или нет.

В этом кружке полагают, что они всегда будут по безопасную сторону швабры.

Проблема в том, что у швабры при таком использовании нет безопасной стороны.

Допустил, что кого-то можно? Не удивляйся, что и тебя вполне.

Александр Арчагов

Это психологическая защита. Представить, что людей пытают просто так и могут запытать любого абсолютно невыносимо. Поэтому приходится выдумывать "рациональное основание". "Ну раз пытают, значит плохие - я буду хорошим меня не будут пытать".

Кристина Астафурова

Не понимаю, почему на обложке в твиттере «Эха» до сих пор фото Леси Рябцевой, а не Алёши Нарышкиной.

Г-ди, позорище-то какое.

В этот скандал, как и во многие другие в России, оказалась косвенно замешана и церковь.

Игорь Эйдман

Многие возмущены тем, что начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов, подавший на днях в отставку из-за скандала с изнасилованием и пытками заключённых, в июле был награждён РПЦ медалью за "сохранение духовных ценностей".

А что удивляться? Пытки да изнасилования и есть главная духовная ценность путинской России, которая трепетно сохраняется со времён даже не Сталина, а Ивана Грозного. РПЦ эти ценности холит и лелеет. За деньги попЫ и пыточную швабру, сами знаете для чего, освятят.

Скоро они будут не на крест с иконками, а на швабру эту молиться как на символ симфонии церкви и государства.

Андрей Десницкий

Обсуждают, что иерарх РПЦ наградил церковными орденами и грамотами начальников над теми самыми заведениями ФСИН, где... ну, вы уже наверняка слышали. Да, видео именно оттуда.

Ошибка, конечно: награждавший не знал о таком. Но… не системна ли эта ошибка? Местные епархии охотно сотрудничают с ФСИН во имя духовного окормления заключенных: чтобы был храм на зоне, чтобы они могли участвовать в богослужениях, приступать к таинствам. Благое ведь дело! А обойти все камеры, расспросить всех заключенных, расследовать дела о пытках, реальность то или фантазия – это не в компетенции священнослужителей. Логично.

Более того, своя правота прозвучит даже в устах того, кто скажет: что их пытают, тут мы бессильны, но пусть хотя бы останется у них возможность помолиться, исповедаться, причаститься после тех пыток…

Вроде все верно. А ощущение гадости не проходит…

В романе Димитрий Саввин «Превыше всего» рассказана история строительства одного кафедрального собора. Приезжает в Сибирь новый епископ, не стяжатель, не развратник, честный молитвенник и хороший монах. Его сверхзадача – построить огромный собор в максимально сжатые сроки. И вот приходится подлаживаться под сильных мира сего ради разрешений и денег (не себе, совсем не себе в карман, а на храм!), а «своих» – ломать через колено, чуть что помешало.

Для многих церковных людей свойственно представление, что главное на свете – построить храм и проводить в нем богослужения. Что это не просто главная, а вообще единственная задача православного христианина, а остальное как-нибудь наладится. Ну, раз так, надо строить, надо награждать, надо договариваться, надо помогать, задавать лишних вопросов – не надо.

Если будет расследование этого дела, если виновных в истязании призовет к ответу государство, может быть, и выскажется кто-то из спикеров РПЦ в том духе, что мол, поторопились мы с церковными орденами, не разобрались. А если не накажут – то и не выскажется. И все пойдет своим чередом.

- Милости хочу, а не жертвы! – говорил Господь еще в Ветхом Завете.

- Нет, на самом деле Ты хочешь жертвы, - поправляют Его, - смотри, какой шикарный жертвенник мы построили!

Видео начали публиковаться как раз накануне дня рождения Путина (7 октября)

Игорь Эйдман

ФСИН могла бы подарить Путину на день рождения 69 гигабайт видео пыток и изнасилований в тюрьмах. По числу прожитых лет. Пусть воткнёт в виртуальный праздничный торт вместо свечей и наслаждается. Он такое любит.

Российское государство - пыточная пирамида, где наверху диктатор, который может физически и (или) морально пытать всех, а его тронуть никто не имеет права. Внизу - большинство, то есть те, кто не имеет возможности пытать никого (кроме собственных жён и детей), а их могут мучить все вышестоящие "государственные люди".

К концу недели скандал приобрёл такой масштаб, что на него обратили внимание на самом верху.

Александр Стрыгин

Саратовская область опять прославилась на весь мир.

Прославилась пытками во ФСИН.

Главное за неделю:

Пытки в ОТБ-1. После появления видео с изнасилованием в Саратов едут ревизоры ФСИН.

Пытки в ОТБ-1. Генпрокурор инициировал проверки в саратовских колониях

Дела о насилии в ОТБ-1 расследует следком, глава УФСИН написал рапорт об уходе

СК возбудил еще одно дело о групповом изнасиловании в саратовской больнице ФСИН

Пыточный конвейер в саратовских тюрьмах. Версия о сговоре с участием прокуроров

Мочились и насиловали. СУ СКР изучает новые видео издевательств над заключенными

Пытки в ОТБ-1. В Саратове работают ревизоры из Москвы, открыта "горячая линия"

СК и ФСИН: насилию подверглись 8 заключенных, начальник больницы уволен

Пытки в ОТБ-1. Названы имена уволенных сотрудников саратовского УФСИН

Пытки в ОТБ-1. Саратовский омбудсмен закрыла комментарии в Instagram из-за обвинений

Еще 14 осужденных заявили о пытках в саратовской тюремной больнице

СМИ: заключенный управлял саратовской тюремной больницей с помощью гей-бригады

Пытки в ОТБ-1. СК РФ намерен дать оценку бездействию саратовских прокуроров

Пытки в саратовском УФСИН. Дело Бурбина, обещания Филипенко, позиция Володина

Пытки в ОТБ-1. Правозащитники публикуют новые кадры изнасилований и заявляют о 200 жертвах

Омбудсмен расскажет Владимиру Путину об изнасилованиях саратовских заключенных

Сенаторы намерены обсудить с генпрокурором зверства в саратовском УФСИН

"Доказательств садизма выше крыши". Мать заключенного сделала заявление

Пытки в ОТБ-1. В отставку уйдут заместитель Сергея Филипенко и кураторы колоний

Вот чем за неделю прославилась область Володина. Об этом знали все, я сам был на суде о пытках с Елена Санникова, но тогда судья и прокурор, в сговоре, не дали делу ход, ну вот теперь прославились на весь мир. Опять.

Но блогеры не поверили в искренность властей.

Павел Пряников

«Спикер Госдумы Вячеслав Володин пришел в ярость, когда узнал о пытках заключенных в его родной Саратовской области. Володин сказал, что изучает, как такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества».

А просто мало ещё раздали статусов «иноагентов» и «нежелательных организаций», чтобы гражданское общество совсем замолчало.

Кирилл Шулика

Владимир Соловьев о пытках в тюрьмах:

"Я бы вообще вводил расстрелы! Я бы пожизненные срока давал тюремщикам, которые это допустили и в этом участвовали. И тем подонкам из числа заключенных, которые такое вытворяют. Должна быть нулевая терпимость в обществе по отношению к подобным действиям".

Вот не сомневайтесь, придет время, он так будет говорит и про росгвардейцев, которые лупят людей на митингах. И даже страшно представить по кого еще.

Аббас Галлямов

Главная сенсация последних дней - это адекватная реакция властей на скандал в системе ФСИН. Проверки, отставки, уголовные дела. Давно мы такого не видели. Откуда это?

Во-первых, речь идёт о качестве фактуры, которая оказалась в руках правозащитников. Это - видео. Не просто слова, а картинка. Любой пропагандист вам скажет, что картинка в сто раз убедительнее слов. Про неё не скажешь: «Вывсеврети». Люди, в конце концов, с детства знают, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Когда они видят, они верят. А если ты будешь отрицать очевидное, ты быстро лишишься остатков доверия - в том числе и со стороны собственных сторонников. В их среде и так эрозия идёт.

Здесь ещё надо понимать контекст. Скандал бьет в самое уязвимое место российских властей. Люди и без того боятся властного произвола. Обнародованные в этом году данные опроса, касающегося характера и структуры массовой тревожности россиян, проведённого Левада-центром, показывают, что страх перед властным насилием растёт опережающими темпами. Число людей, которые на вопрос о том, боятся ли они «произвола властей, беззакония», ответили утвердительно, в этом году выросло с 49 до 58 процентов. Количество тех, кто сказал, что он боится «массовых репрессий», увеличилось с 39 до 52. Это буквально за год.

Здесь отрицать бесполезно. Скандал ведь никого ни в чем не убеждает. Тут даже убеждать не надо, люди и так во всё это верят. Он просто актуализирует проблему, выводит её в топ. Тут остаётся только попытаться продемонстрировать, что политическое руководство с проблемой борется. Пусть это даже силовикам не понравится. Ничего, перетерпят. Может чуть адекватнее будут.

В общем, это редчайший случай, когда выбирая между силовиками и обществом, режим встал на сторону последнего.

Людям часто кажется, что государство плевало на их мнение и будет вести себя так, как считает нужным. На самом деле, государство прогибает общество до тех пор, пока то прогибается. Как только люди начинают убедительно демонстрировать своё неприятие того, что творит государство, тому приходится тормозить.

Карина Орлова

Пытки со стороны силовиков - это прямое следствие непроведения люстраций после развала совка. Весь комсомол и чекисты остался на местах управлять страной, которая стала просто меньше и по-другому называться.

Новую страну невозможно построить без тотальных люстраций всех и каждого сотрудника правоохранительных органов путинской РФ с конфискацией имущества. Участников преступлений, таких как в саратовской колонии и десятках других, судить по максимальному наказанию без права на УДО. Больных психопатов-извращенцев нужно изолировать. Они ничем не лучше Чикатило. Они и являются чикатилами в погонах.

Советский Союз был прежде всего машиной по уничтожению лучших из людей и созданию вместо них моральных уродов и ничтожеств.

Сталин физически уничтожил образованных, талантливых и порядочных людей своими репрессиями и «искусством» ведения войны. Места репрессированных и брошенных в топку войны заняли вахтеры и чекисты. У чекистов и вахтеров родились дети и внуки, плоть и кровь убийц и попустителей режима.

Все кто хоть как-то работал на советское государство - будь то построение карьеры через комсомол или написание диссертации о преимуществах системы марксизма-леннинизма с целью получения теплого местечка в НИИ, это моральные уроды. Многие из них переобулись в 90-е и обозвали себя либералами, но не надо обманываться. Это все тот же беспринципный, преступный, подлый, бездарный комсомол. У них у всех был выбор - не вступать в комсомол, не искать теплых местечек в НИИ, не работать на государство. А выбрали они другое.

Ну уж про то, кто шел и идет работать на гэбню или во ФСИН или ФСБ или МВД я вообще молчу - чистые отморозки. Самые, причем, тупые, ни на что, кроме засовывания швабр заключенным арестованным, больше не годные.

Так вот, пока в России не будут уничтожены цивилизованным способом люстраций два класса людей - бывший комсомол и все силовики, новую страну не построить. Путём люстрации нужно провести реверсию сталинских репрессий, чтобы морально изуродованных заменили другие люди, не имевшие отношения к комсомолу или силовикам.

Поэтому люстрации, люстрации, люстрации.