Критиковавший российское вторжение в Украину режиссёр Михаил Бычков уволен региональным министерством культуры из основанного им воронежского Камерного театра. Труппа шесть раз выигрывала главную театральную премию России, "Золотую маску".

Программа всероссийской государственной телерадикомпании "Вести Воронеж" со ссылкой на источник в областном правительстве сообщила, что причиной увольнение стал отказ Бычкова "менять отношение к политике государства после начала СВО". Госканал, в частности, обвинил режиссёра в том, что у того "не пропало желание писать открытые осуждающие письма".

Кроме того, театр не предлагал участникам российского вторжения в Украину и членам их семей льготными билетами, сообщил телеканал. "Власти такую позицию приняли, но поддерживать не стали", — говорится в новостном сюжете.

26 февраля 2022 года Бычков подписал обращение театральных деятелей с призывом остановить войну в Украине. Той же весной он вышел из президентского Совета по культуре и искусству.

Камерный театр был создан Бычковым в 1993 году и назывался критиками одним из лучших в российских регионах. Его спектакли регулярно становились участниками и лауреатами крупнейших театральных фестивалей. Сам 66-летний режиссёр увольнение не комментировал.