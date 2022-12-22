Основатель криптовалютной биржи FTX отпущен под залог в $250 миллионов

Суд в Нью-Йорке освободил основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкман-Фрида под домашний арест и залог в размере 250 миллионов долларов. Эту сумму его родители должны будут выплатить американскому правительству в случае, если он не явится в суд. Вероятно, это наивысший залог в истории США, передаёт Associated Press.

Бэнкман-Фрид обвиняется в обмане инвесторов и растрате денег своих клиентов. Сторона обвинения называет его действия "мошенничеством эпических масштабов." В суде Манхэттена прокурор заявил, что двое бизнес-партнёров обвиняемого уже признали свою вину.

Основанная бизнесменом FTX 11 ноября инициировала банкротство. Оценочная стоимость бизнеса за неделю сократилась с 32 миллиардов до ноля долларов. Обязательства биржи могут достигать 50 миллиардов.

Сам бизнесмен отрицает свою вину. В декабре журнал Forbes опубликовал черновик выступления основателя FTX, подготовленный им для дачи показаний в Конгрессе. Речь открывается словами: "хочу начать с заявления под присягой. Я облажался."