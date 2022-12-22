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Основатель криптовалютной биржи FTX отпущен под залог в $250 миллионов

Суд в Нью-Йорке освободил основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкман-Фрида под домашний арест и залог в размере 250 миллионов долларов. Эту сумму его родители должны будут выплатить американскому правительству в случае, если он не явится в суд. Вероятно, это наивысший залог в истории США, передаёт Associated Press.

Бэнкман-Фрид обвиняется в обмане инвесторов и растрате денег своих клиентов. Сторона обвинения называет его действия "мошенничеством эпических масштабов." В суде Манхэттена прокурор заявил, что двое бизнес-партнёров обвиняемого уже признали свою вину.

Основанная бизнесменом FTX 11 ноября инициировала банкротство. Оценочная стоимость бизнеса за неделю сократилась с 32 миллиардов до ноля долларов. Обязательства биржи могут достигать 50 миллиардов.

Сам бизнесмен отрицает свою вину. В декабре журнал Forbes опубликовал черновик выступления основателя FTX, подготовленный им для дачи показаний в Конгрессе. Речь открывается словами: "хочу начать с заявления под присягой. Я облажался."

  • Бэнкман-Фрид — крупный донор Демократической партии США, после ареста он заявил, что тайно давал деньги и Республиканской партии. Только в 2022 году, когда в США проходили промежуточные выборы в Конгресс, он и его бизнес-партнёры по FTX пожертвовали политикам как минимум 70 миллионов долларов.
  • NBC News and CNBC нашли 59 политиков, предвыборные кампании которых он спонсировал в 2021 и 2022 году. 25 из них пообещали передать сумму, равную полученной от бизнесмена, на благотворительность, трое — вернуть пожертвования, с тремя связаться не удалось. Остальные 28 не стали комментировать ситуацию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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