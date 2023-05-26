Федеральный суд в США приговорил основателя радикально-правой организации "Хранители клятвы" (Oath Keepers) Стюарта Роудса к 18 годам тюремного заключения за подстрекательство к мятежу и другие преступления, связанные с нападением на Капитолий в январе 2021 года.

Тогда сторонники 45-го президента США республиканца Дональда Трампа захватили здание американского парламента, попытавшись помешать Конгрессу сертифицировать победу демократа Джо Байдена — на выборах в ноябре 2020 года.

57-летний Роудс был признан виновным судом присяжных в Вашингтоне в ноябре 2022 года, судья Амит Мехта назначил ему самый большой срок из всех, что выносились по этому делу, всего осуждены больше тысячи человек.

"Чего мы абсолютно не можем допустить, так это того, чтобы группы граждан, которым не нравятся результаты выборов и которые не верят, что закон соблюдается должным образом, – разжигали революцию", — цитирует заявление Мехта перед вынесением приговора Голос Америки. – Смею сказать, мистер Роудс, – а я никогда не говорил этого ни одному человеку, которому вынес приговор, – вы представляете постоянную угрозу и опасность для нашей демократии и устройства этой страны".



Перед вынесением приговора Роудс – адвокат, получивший образование в одном из самых престижных в мире Йельском университете, и бывший десантник, – заявил, что он является политическим заключённым, противостоящим людям, "которые разрушают страну".



В дополнение к обвинению в заговоре с целью мятежа – уголовном преступлении, включающему попытку "свергнуть, подавить или уничтожить силой правительство Соединенных Штатов", – Родс также был осуждён за воспрепятствование официальному разбирательству и подделку документов. Он был оправдан ещё по двум обвинениям. В здание Капитолия в январе 2021 года он не входил.