Исполнился год, как 6 января 2021 года произошло то, что многие в США назвали "позорнейшим событием" в истории Соединенных Штатов, – штурм Конгресса сторонниками президента Трампа, отправившимися по его призыву на Капитолийский холм.

6 января 2021 года несколько тысяч участников митинга, на котором выступал президент Трамп, двинулись по призыву президента к Капитолию, где в тот момент проходили заседания обеих палат Конгресса, чтобы, как провозгласил Дональд Трамп, "поддержать наших мужественных законодателей и не поддержать других". В тот день Конгресс должен был формально сертифицировать результаты президентских выборов, на которых победу одержал оппонент Трампа демократ Джо Байден, и не смирившийся с поражением уходящий президент дал на митинге волю эмоциям.

Толпа не остановилась ни у ограждений на подходе к Капитолию, ни у закрытых дверей Конгресса США. Несколько сотен человек ворвались в помещение, смяв немногочисленную охрану, в то время как законодатели спешно покидали залы заседаний. Большинство из них забаррикадировалось в своих офисах, руководители обеих палат были эвакуированы из Капитолия под охраной полиции. Несколько часов спустя после призыва президента Трампа нападавшие покинули Капитолий. Одна из нападавших была застрелена полицейским, нескольким полицейским были нанесены серьезные травмы, один из них скончался на следующий день в результате двух инсультов.

Достижение согласия будет гораздо более трудным делом, чем проведение законодательных реформ

Захват здания Конгресса стал беспрецедентным в истории Соединенных Штатов нападением на символ государственной власти и демократических институтов. Однако через год после этого события мнения о том, что собственно произошло в тот день, резко расходятся. Многие политики и комментаторы прибегают к определениям "мятеж", "восстание", характеризуя события 6 января 2021 года, другие используют более мягкое определение "беспорядки", но те и другие согласны, что атака на Конгресс отражает тревожные тенденции в американском обществе.

Ни одному из более чем семисот обвиняемых, проходящих по делам, связанным со штурмом Конгресса, не предъявлены обвинения в мятеже, попытке свержения власти. Подавляющее большинство обвиняется в нарушении территориальной неприкосновенности Капитолия, нападении на полицейских, в том числе с применением оружия – баллончиков со слезоточивым газом, палок и даже томагавка. Несколько десятков обвиняются в краже и порче государственной собственности. Почти тремстам участникам штурма предъявлены обвинения в попытке срыва сертификации результатов выборов. Наивысшим наказанием по этому пункту является двадцатилетнее тюремное заключение. Чуть больше сорока членов правоэкстремистских групп обвиняются в заговоре. Какова была цель этого заговора, непонятно, но трое из обвиняемых признали, что у них был план совместных действий на случай массовых беспорядков в Вашингтоне.

Свое собственное расследование событий 6 января 2021 года ведет специальная комиссия Конгресса. По данным прессы, один из наиболее интересных документов, оказавшихся в ее распоряжении, является электронная переписка главы аппарата Белого дома Марка Медоуса, из которой следует, что люди из ближайшего окружения Дональда Трамп, в том числе его сын Дональд-младший, призывали президента немедленно призвать сторонников покинуть Капитолий, на что президент пошел без явной охоты и без спешки. Публично он так и не осудил нападавших.

Год спустя американцы сильно разделены в оценке происшедшего: 53 процента – считают, что это был мятеж, 47 процентов – называют эти события "протестом, зашедшим слишком далеко".

Впервые в истории президент Соединенных Штатов спровоцировал насилие

Некоторые законодатели призывают предотвратить потенциальные будущие попытки срыва процесса утверждения результатов голосования, изменив закон, регулирующий сертификацию голосов выборщиков. Исходя из положений этого закона, Дональд Трамп настаивал на том, что у вице-президента есть право не признавать результаты голосования выборщиков. Вице-президент Пенс не согласился тогда с президентом и заверил своей подписью победу Джо Байдена, чего Дональд Трамп Пенсу не простил. Но немало законодателей-республиканцев против изменения закона. Они говорят, что его противники хотят в действительности ущемить конституционные права штатов назначать выборщиков, голосующих за президента.

"Самое важное в этих событиях то, что впервые в истории президент Соединенных Штатов спровоцировал насилие, пытаясь сорвать процесс сертификации победы его конкурента, несмотря на свое поражение на выборах, – говорит правовед профессор университета имени Джорджа Мэйсона Илья Сомин. – Это очень опасный, на мой взгляд, прецедент. Частичным ответом на него могут стать реформы закона о подсчете голосов выборщиков и других актов, регулирующих этот процесс, с тем чтобы лишить политиков соблазна воспользоваться двусмысленностью некоторых формулировок и подвергнуть сомнению результаты выборов. Эта задача, в принципе, осуществима. Более серьезная проблема заключается в том, что костяк республиканского электората не признает результатов выборов и продолжает поддерживать Трампа. Эти избиратели не доверяют демократам, они не доверяют традиционным СМИ. Поляризация американского общества – феномен известный, поэтому достижение согласия будет гораздо более трудным делом, чем проведение законодательных реформ".

То, что участникам штурма Капитолия не было предъявлено обвинений в мятеже, объяснятся крайне высокими требованиями к уровню доказательств вины по подобным делам, – полагает Илья Сомин. По его оценкам, попытка преследовать участников этих событий в рамках закона о мятеже повлекла бы различные технические, юридические проблемы, поэтому прокуроры избрали более простой путь, предъявив обвинения в нападении на полицейских, уничтожении государственной собственности и другие легко доказуемые обвинения. Но это не изменяет сути тех событий: это была попытка насильственным путем изменить результаты выборов.

Через год после штурма Капитолия нет ответа на вопрос, как обеспечить надежность избирательного процесса, несмотря на то что впервые стало очевидным, во что может вылиться отказ президента признать свое поражение.