Основатель проекта "Идите лесом" Свердлин объявлен в розыск

МВД России объявило в федеральный розыск Григория Свердлина, правозащитника и основателя проекта "Идите лесом", который помогает россиянам уклониться от мобилизации или дезертировать. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на базу розыска ведомства.

В карточке розыска, как обычно, не указана статья Уголовного кодекса, по которой преследуют Свердлина. В комментарии "Медиазоне" Свердлин сказал, что ничего не знает о деле против него. В фейсбуке он написал, что "в полном порядке", ему "ничего не грозит", и отметил, что не планирует сейчас ехать в Россию. "Лучший способ поддержать меня – это поддержка "Идите лесом"", - написал Свердлин.

На прошлой неделе Минюст внёс Свердлина в реестр "иностранных агентов". В ведомстве утверждают, что он, живя за границей, выступил против войны, а также "негативно высказывался" о российских властях. Об уголовном деле тогда не сообщалось.



Проект Свердлина "Идите лесом" появился осенью 2022 года – сразу после объявления в России так называемой частичной мобилизации. По словам основателя, проект – это телеграм-бот, в котором волонтёры "советуют безопасные маршруты для выезда из страны, места, где можно спрятаться от повестки в России, помогают с деньгами на билет", отмечает Настоящее Время. По словам Свердлина, за время существования проекта удалось помочь около 20 тысячам человек.

До начала полномасштабного российского вторжения в Украину Свердлин был директором фонда помощи бездомным "Ночлежка". В марте 2022 года он покинул проект и уехал из России.