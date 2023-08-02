"Покинуть территорию РФ". Как не попасть на войну с Украиной

В России на фоне продолжающейся войны с Украиной вновь ужесточили законы, связанные с призывом и мобилизацией. Призывной возраст увеличили с 18 до 30 лет – эта норма вступит в силу 1 января 2024 года. Кроме того, с 1 октября 2023 года в 10 раз повысится штраф за неявку в военкомат по повестке. За это могут оштрафовать от 10 до 30 тысяч рублей. Все эти законопроекты, принятые Думой и одобренные Советом Федерации, в начале недели подписал Владимир Путин.



Раньше россиянам обещали, что повысят и нижнюю границу призывного возраста. Он должен был начинаться с 21 года. Однако депутаты Госдумы, обеспокоенные тем, что из-за демографической ситуации в армию призываются все меньше россиян, решили этого не допускать. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что "закон писался под большую войну и общую мобилизацию".



Кроме того, новый закон запрещает мобилизованным и призывникам выезжать за рубеж с момента вручения повестки, в том числе электронной, после того как ее внесут в реестр. Он должен заработать уже осенью. Как сказано в сообщении ТАСС, "запрет на выезд применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат". Сейчас выезд запрещают со дня, когда "повестка считается вручённой" (это происходит спустя семь дней после её размещения в реестре). По новым правилам выезд запрещается фактически в момент направления повестки гражданину, а не после её получения.

О том, как все эти нововведения отразятся на жизни россиян, Радио Свобода рассказал эксперт по призыву, руководитель проекта "Школа призывника" Алексей Табалов:

Я не думаю, что они дадут кому-то возможность уехать

– Каждый должен решить для себя: либо платить большие штрафы, либо идти в военкомат. Я не думаю, что они дадут кому-то возможность уехать. Они просто работают по своему плану и думают только о своих проблемах. Если бы они хотели дать возможность кому-то уехать, то они бы не отменяли ту лазейку в семь дней, которая была предусмотрена при вручении повестки и ограничении выезда на границу. Время простых решений прошло, каждый должен отчетливо осознавать и понимать свою стратегию и свои действия. Надеяться не на кого.

– Возможно ли как-то уклониться от призыва и мобилизации легально, находясь в России?

Большинство людей не могут сняться с воинского учета

– Да, такие возможности были, и они остаются. Это институт отсрочек, это освобождение по состоянию здоровья и право на альтернативную гражданскую службу. После принятия новых законов прошло слишком мало времени, кардинально пока ничего не изменилось. Большинство людей, которые обращаются в Школу призывника, говорят о проблеме снятия с воинского учета. Для них сейчас это наиболее важно. Все меняется только в худшую сторону, людей обкладывают со всех сторон, и те, кто в России, уже ощущают себя в безвыходном положении. А вот тем, кто уехал, важно сняться с воинского учета. Когда были первые изменения, внесли возможность изменения воинского учета удаленно, и люди бросились, в том числе через Госуслуги, сниматься с воинского учета. Но оказалось, что сделать это невозможно, оказалось, что это фикция. Оказалось, что военкоматы отказывают фактически поголовно всем, ссылаясь на существующую строчку в Положении о воинском учете, гласящую, что граждане лично должны являться в военкомат. Это нужно и важно обжаловать в Военной прокуратуре и в суде с помощью доверенных лиц. Можно с юристами.



– Каких сюрпризов от российского государства, касающихся

призыва и мобилизации, можно ожидать в ближайшем будущем?

Мы можем ожидать появления уголовсной отвественности за уклонение от призыва

– Я думаю, самое реальное, что мы ожидаем уже давно, – это появление уголовной ответственности за уклонение от призыва по мобилизации. До сих пор этой уголовной ответственности нет, все гадают почему, но мне кажется, что рано или поздно депутаты придут к тому, чтобы ее ввести, – полагает Алексей Табалов.



О повышении призывного возраста и запрете на выезд из страны после получения повестки говорит активистка проекта "Идите лесом", который помогает молодым людям избежать армии и войны, Дарья Берг:

Их цель-увеличить количество призывников и отправить на войну как можно больше людей

– Безусловно, их цель - увеличить количество призывников. Тем

более, что теперь можно будет заключать контракт с первого дня срочной службы, поэтому эти молодые парни, которым 18 лет, которые будут приходить на срочную службу, конечно, будут подвергаться давлению. Мы уже знаем много таких случаев, когда настаивают на том, чтобы подписывали контракт. И многие на это идут: и под давлением, и под обещаниями того, что это заплатят много денег, мол, так ты будешь проходить срочную службу за зря, а теперь, заключив контракт, будешь получать хорошую зарплату. Но при этом никто им не говорит про то, что контрактники не могут разорвать контракт и уйти в запас до окончания мобилизации. К нам в проект "Идите лесом" люди часто пишут: "Я заключил контракт и только сейчас понимаю, что, кажется, никак не могу его расторгнуть" . Конечно, все новые репрессивные законы направлены на то, чтобы у государства было еще больше людей, которых они могут отправить в любой момент на войну.



– Закон также запрещает выезд из России тем, кто получил повестку, в том

числе электронную. Как вы думаете, для чего эта мера тоже

принимается на законодательном уровне?

Как только человека внесли в реестр, ему закрывается выезд

– Да, совершенно верно, с 1 октября, как они обещают, начнет действовать реестр электронных повесток. То есть сейчас уже не нужно будет получать бумажную повестку, можно даже уже не заходить на Госуслуги, потому что как только человека внесли в этот электронный реестр повесток, сразу же, в этот же момент ему будет закрываться выезд. Это какой-то абсурд, это ставит людей в абсолютно зависимое, рабское положение. Но это все направлено на то, чтобы запугать людей и сделать так, чтобы они точно пришли в военкомат. Еще там штрафы от 30-ти до 50-ти тысяч теперь будут за неявку в военкомат. Все это направлено на то, чтобы как можно больше людей туда пришли, и дальше там уже с ними будет проводиться работа, психологическое давление на них оказываться, для того чтобы они все-таки из этого военкомата отправились прямиком на фронт. Это то, что мы видели после начала мобилизации, и сейчас они просто исправляют ошибки. Потому что было понятно, что государство было не готово к такой масштабной мобилизации, люди побежали во все стороны, прятались, пересекали границы. Вот теперь их в этом ограничивают, в том числе таким образом.



– Как вам кажется, окончательное принятие этого законопроекта после того,

как его одобрит Совет Федерации и подпишет президент, как отразится на

сложившейся уже ситуации? Станет ли больше людей, которые будут

обращаться к правозащитникам? Станет ли больше людей, которые

попытаются покинуть Россию в очередной раз, если они еще этого не

сделали или сделали, но вернулись?

Мы ожидаем повышения числа заявок, нам будут писать больше людей

– Конечно, проект "Идите лесом" всячески помогает людям избежать попадания на войну. А если уж человек там оказался – оттуда сбежать, дезертировать. Но мы абсолютно точно ожидаем повышения числа заявок, нам будут писать все больше и больше людей. Потому что огромное количество людей будет просто загнано в угол. Когда меня спрашивают, какой самый лучший совет, я говорю, что самое лучшее – это покинуть территорию Российской Федерации до 1 октября. Но я, конечно, понимаю, что для огромного количества людей этот совет не работает. Безусловно, мы будем помогать и этим людям. Но еще хочется сказать, что мы все так же не рекомендуем ходить в военкоматы. Да, сейчас за это увеличится штраф, раньше он был 3 тысячи рублей, сейчас он будет максимум 50 тысяч рублей, но я хочу сказать, что за каждым отдельным человеком они гоняться не будут. Им важно взять такой массой тех, кто не сопротивляется. Если вы не приходите в военкомат, если вы сопротивляетесь, если вы становитесь очень неудобным для системы человеком, то они не будут тратить свои ресурсы на то, чтобы гоняться за каждым в отдельности. Как и раньше, я уверена, что этих административных штрафов за неявку в военкомат будет критически мало. Поэтому совет все тот же: не ходить в военкоматы, не подписывать повестки. И обязательно оформить заранее доверенность на своего родственника, чтобы он представлял ваши интересы за вас. Желательно, чтобы это была женщина, – советует активистка проекта "Идите лесом" Дарья Берг.