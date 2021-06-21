Основатель группы I.F.K. Максим Галстьян умер от COVID-19

Основатель и единственный бессменный участник российской рок-группы I.F.K., гитарист Максим Галстьян умер в Москве в ночь на 20 июня. Как пишет "Афиша" со ссылкой на музыканта Романа Хомутского, причиной смерти Галстьяна стала коронавирусная инфекция.

Галстьян основал I.F.K. (Insect Flyin Killa) в 1994 году вместе с вокалистами Павлом "Паштетом" Филиппенко и Игорем "Чика Ди" Малашкевичем. За свою карьеру коллектив выпустил пять студийных альбомов. Музыканты играли на одной сцене с Motorhead, Rage Against The Machine, Clawfinger, Вiohazard, Soulfly, Rammstein и Red Hot Chili Peppers.

В группе также некоторое время выступала в качестве вокалистки виджей российского MTV Тутта Ларсен, которая с 1992 по 2000 годы была женой Галстьяна. I.F.K. ездили в мировой гастрольный тур вместе с группой "Тату" в качестве сессионных музыкантов, в частности, выступали с ними на "Евровидении" 2003 года. В 2011 году Максим Галстьян также основал группу LaScala.