Доля россиян, считающих Путина выдающейся личностью, упала вдвое

Советский диктатор Иосиф Сталин остаётся самой популярной исторической личностью среди россиян почти десять лет. Так считают 39 процентов респондентов, следует из результатов последнего опроса "Левада-центра", (внесён российскими властями в список "иностранных агентов"). Показатель же Владимира Путина за четыре года с последнего аналогичного опроса упал более чем вдвое — с 34 до 15 процентов. Президент России занимает пятую строчку в списке.

На втором месте после Сталина оказался Владимир Ленин — его считают самым выдающимся человеком 32 процента опрошенных россиян. Далее следуют Александр Пушкин и Пётр I , популярность которых также снизилась за четыре года - с 34 до 23 процентов и c 29 до 19 процентов – соответственно.

В то же время по сравнению с 2017 годом, когда такое исследование проводилось последний раз, выросла доля тех, кто называл в числе выдающихся исторических личностей академика Андрея Сахарова — с двух процентов до семи, отмечают социологи.