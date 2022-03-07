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Павел Дуров обратился к украинским пользователям Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров 

Основатель Telegram Павел Дуров обратился к пользователям из Украины, заверив, что мессенджер остаётся для них безопасным.

В своём англоязычном телеграм-канале Дуров написал буквально следующее:

"Если вы следите за моими постами, то знаете, что по маминой линии я веду свою родословную из Киева. Её девичья фамилия Иваненко — украинская, и по сей день у нас много родственников, живущих в Украине. Поэтому этот трагический конфликт имеет личное значение как для меня, так и для Telegram. Некоторые люди задавались вопросом, не является ли Telegram каким-то образом менее безопасным для украинцев, потому что я когда-то жил в России. Позвольте мне рассказать этим людям, как закончилась моя карьера в России. Девять лет назад я был генеральным директором ВКонтакте, которая была крупнейшей социальной сетью в России и Украине. В 2013 году ФСБ потребовало от меня предоставить им частные данные украинских пользователей VK, которые протестовали против пророссийского президента. Я отказался выполнять эти требования, потому что это означало бы предать наших украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и я был вынужден уехать из России. Я потерял свою компанию и свой дом, но я бы сделал это снова — без колебаний. Я улыбаюсь от гордости, когда читаю свой пост ВКонтакте от апреля 2014 года, где показаны отсканированные приказы ФСБ и мой фирменный ответ на них — собака в капюшоне. Когда я отказывался от этих требований, ставки были высоки лично для меня. Я все ещё жил в России, и моя команда, и моя старая компания также базировались в этой стране. С тех пор прошло много лет. Многое изменилось: я больше не живу в России, у меня больше нет там ни компаний, ни сотрудников. Но одно остается неизменным: я отстаиваю интересы наших пользователей, несмотря ни на что. Их право на частную жизнь священно. Сейчас - больше, чем когда-либо".

Ранее Павел Дуров объявлял о планах ограничить работу Telegram в Украине и России "в случае эскалации" боевых действий между странами. Это произошло спустя три дня после начала российского вторжения. Дуров объяснил свои действия тем, что телеграм-каналы "всё чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями", а также нежеланием, чтобы мессенджер "использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь".

Позже Дуров передумал ограничивать работу Telegram. По его словам, он получил "множество обращений от пользователей" с просьбой не отключать телеграм-каналы на период "конфликта", как как для многих они являются "единственным источником информации".

  • С конца февраля украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видеокадры, подтверждающие уничтожение российских военных на территории Украины, а также солдат армии РФ, попавших в плен. Власти Украины сообщают, что с начала войны убиты свыше десяти тысяч российских солдат. Официального подтверждения этой информации нет.

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