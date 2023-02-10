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Основательницу фонда "Свободная Бурятия" объявили в розыск

Александра Гармажапова, президент фонда "Свободная Бурятия"

Российскую журналистку и соучредителя фонда "Свободная Бурятия" Александру Гармажапову объявили в розыск по уголовному делу. Карточка Гармажаповой находится в базе МВД, на это обратила внимание "Медиазона".

По какой статье возбуждено уголовное дело, не указано.

"Свободная Бурятия" выступает с критикой войны России в Украине, помогает военнослужащим из Бурятии с защитой прав и возвращением из зоны боевых действий, сообщает Сибирь.Реалии. Фонд также выступает за так называемую деколонизацию России, подразумевая под ней децентрализацию власти и обеспечение прав всех живущих в России народов.

Гармажапова сообщила "Медиазоне", что уголовное дело против нее могли возбудить по статье о так называемых фейках об армии. По её словам, ранее об этом писал прокремлёвский телеграм-канал "Империя правды". Гармажапова живёт за границей.

Осенью 2022 года Александру Гармажапову внесли в реестр "иностранных агентов". Роскомнадзор ранее заблокировал сайт "Свободной Бурятии".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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