Основателю Group-IB Сачкову предъявили обвинение в госизмене

Основателю компании Group-IB, специализирующейся на вопросах компьютерной безопасности, Илье Сачкову, предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщают ТАСС и "РИА Новости" со ссылкой на источники.



В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Вину в госизмене, которая, как утверждает следствие, нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, Сачков не признает, как и то, что сотрудничал с разведкой иностранного государства, сообщил источник ТАСС .

По статье о госизмене предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

28 сентября в офисе компании Group-IB прошли обыски. На следующий день Илью Сачкова арестовали.



Вчера издание Forbes опубликовало письмо матери арестованного бизнесмена президенту Владимиру Путину.

"Никто же не узнает, в чем конкретно обвиняют Сачкова Илью Константиновича, справедливы ли эти обвинения или он просто кому-то очень мешал. То, что он мешал преступникам, хакерам, – это точно", – пишет Людмила Сачкова. Она также отметила, что её сын – истинный патриот и не мог навредить своей стране, а его арест наносит удар по "моральному климату" в России и создаёт угрозу информационной безопасности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели письмо матери Ильи Сачкова, но понимают её эмоциональное состояние.

Ранее в Кремле утверждали, что арест "не имеет никакого отношения к деловому и инвестиционному климату" в России. Обвинения "не связаны с экономикой, а связаны с госизменой", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Собеседники СМИ на рынке информационной безопасности предполагают, что преследование Сачкова может быть связано с делом о госизмене 2016 года, по которому он проходил свидетелем. Обвиняемые по нему бывший сотрудник ФСБ Руслан Стоянов, сотрудник "Лаборатории Касперского" и сотрудник Центра информбезопасности Георгий Фомченков получили длительные тюремные сроки.

Источники Bloomberg рассказывали, что Сачковым также могли быть недовольны сотрудники силовых ведомств из-за его планов вывести бизнес за границу. Головной офис Group-IB находится в Сингапуре.

Group-IB – одна из ведущих российских компаний в сфере компьютерной безопасности. Среди её клиентов – крупнейшие российские банки, включая Сбербанк, Тинькофф и Альфа-банк, и госкорпорация "Ростех", группа консультирует российские спецслужбы и Интерпол. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности.