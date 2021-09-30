"Когда страна быть прикажет шпионом, у нас шпионом становится любой". Ну вот так можно перефразировать известный "Марш веселых ребят". "Любым" в данном случае оказался исключительно успешный владелец крупнейшей компании по кибербезопасности, которая обслуживала все государство российское - его крупнейшие банки, МИД, Роскосмос, Следственный комитет, а с другой стороны он сотрудничал с Интерполом и ОБСЕ, то есть ходил по тонкому льду между "вашими" и "нашими" и это лед под ним проломился. И так может быть с каждым. О "шпионском" деле Ильи Сачкова в применении к другим бизнесменам и к журналистам-расследователям - военный эксперт Юрий Федоров и главный редактор издания Insider Роман Доброхотов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.
Гламурный шпион
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