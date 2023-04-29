Основные партии матча на первенство мира по шахматам закончились ничьей

В Астане 29 апреля завершилась 14-я, заключительная, партия с классическим контролем временем матча за звание чемпиона мира по шахматам. Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью. Трансляция игры шла в ютьюбе шахматной федерации ФИДЕ.

Оба гроссмейстера подошли к партии с 6,5 очками. После ничьей счёт матча стал 7:7. Для победы в матче необходимо было набрать 7,5 очка. Россиянин Непомнящий 29 апреля играл чёрными, китаец Дин — белыми.

За 14 игр каждый из них победил по три раза, Дин выигрывал только белыми, у Яна одна победа чёрными и две – белыми.

Теперь судьба чемпионской короны будет определена 30 апреля в тай-брейке — четырёх партиях в быстрые шахматы по 25 минут. Если они не выявят победителя, гроссмейстеры будут играть в блиц — сначала на партию будут даваться по 5 минут + 3 секунды на ход, потом — по три минуты.