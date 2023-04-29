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Основные партии матча на первенство мира по шахматам закончились ничьей

В Астане 29 апреля завершилась 14-я, заключительная, партия с классическим контролем временем матча за звание чемпиона мира по шахматам. Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью. Трансляция игры шла в ютьюбе шахматной федерации ФИДЕ.

Оба гроссмейстера подошли к партии с 6,5 очками. После ничьей счёт матча стал 7:7. Для победы в матче необходимо было набрать 7,5 очка. Россиянин Непомнящий 29 апреля играл чёрными, китаец Дин — белыми.

За 14 игр каждый из них победил по три раза, Дин выигрывал только белыми, у Яна одна победа чёрными и две – белыми.

Теперь судьба чемпионской короны будет определена 30 апреля в тай-брейке — четырёх партиях в быстрые шахматы по 25 минут. Если они не выявят победителя, гроссмейстеры будут играть в блиц — сначала на партию будут даваться по 5 минут + 3 секунды на ход, потом — по три минуты.

  • В июле 16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отказался защищать свой титул против россиянина Яна Непомнящего. Российский гроссмейстер выиграл своё право на турнире претендентов в Мадриде. Второе место там занял Дин.
  • Карлсен сказал, что у него нет мотивации защищать титул, он уже встречался с Непомнящим в чемпионском матче в 2021 году. Тогда он разгромил его со счётом 7,5:3,5, это было самое крупное поражение российского шахматиста.
  • Немонящий играет под нейтральным флагом - после российского вторжения в Украину шахматная федерация ФИДЕ не стала дисквалифицировать российских спортсменов, однако запретила использовать российские государственные символы. Гроссмейстер высказывался против войны.

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