"В Севастополе думают, ждать ли уже бомбежки". Потери России

Победа украинской группы Kalush Orchestra с композицией "Стефания" стала, наверное, самым обсуждаемым событием минувшего уикэнда.

В конце выступления фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк обратился к залу и телезрителям с просьбой помочь защитникам Мариуполя: "Я прошу вас всех, пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите "Азовстали", помогите прямо сейчас!!!!"

СМИ в России, отлученной от конкурса из-за агрессии против Украины, немедленно стали обвинять организаторов "Евровидения" в предвзятости и нарушении правил, согласно которым политические обращения на конкурсе запрещены. Тем не менее организаторы заявили, что это было не политическое, а гуманитарное обращение, а Олег Псюк подчеркнул, что произнести эти слова в поддержку тех, кто защищает родину, ему было важнее возможной дисквалификации.

Российская армия применяет против защитников "Азовстали" фосфорные бомбы, подтвердил боец полка "Азов" Дмитрий Козацкий.

Российские войска продолжают обстреливать украинские города, в Донбассе, где ВСУ ценной огромных усилий сдерживают российское наступление, идут тяжелые бои, однако в воскресенье произошло знаковое событие: украинские подразделения, оттеснившие противника в Харьковской области, вышли к государственной границе Украины с Российской Федерации. У одного из пограничных столбов, номер которого 910/1, украинские солдаты записали короткое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому:

Зеленский в ответ заявил, что его благодарность "не имеет границ":

Тяжелые потери в ходе агрессии против Украины несут и самые боеспособные, "элитные" подразделения российской армии. Среди них – 810-я бригада морской пехоты, дислоцированная в Севастополе, в аннексированном Россией Крыму. С 1 апреля по 11 мая открытые источники – СМИ и соцсети – сообщили о не менее, чем сорока погибших военнослужащих бригады. Хотя российский глава Севастополя Михаил Развозжаев опубликовал только 6 некрологов. Подробности в репортаже, подготовленном проектом "Крым.Реалии".

Светлана Тихановская побывала на прошлой неделе в Чехии, чтобы не допустить принятия в стране закона, который запрещал бы белорусским студентам учиться в чешских вузах. Несмотря на то что Беларусь, предоставившая свою территорию российским войскам для нападения на Украину, является де-юре участницей конфликта, Тихановская уверена, что санкции против России и Беларуси должны отличаться, с учетом разницы в политической и экономической ситуации в обеих странах.

Глава комитета "За гражданские права", председатель комиссии президентского Совета по правам человека по развитию пенитенциарной системы Андрей Бабушкин умер в Москве на 59-м году жизни. В 1991 году Бабушкин возглавил комиссию Москвы по делам тюрем и предупреждению правонарушений. С 1993 года начал работать в комитете "За гражданские права" – сначала как исполнительный директор Общества попечителей пенитенциарных учреждений, а с 2002 года как глава организации. Бабушкин - создатель и руководитель Службы помощи детям–сиротам, усилиями которой были возвращены домой и в приюты более 500 беспризорных детей.

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