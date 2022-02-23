"Остановить Путина". Польша готовится к возможной войне в Украине

"Мы призываем правительства стран мира – используйте все средства, чтобы не допустить осуществления деструктивной политики Путина и сохранить территориальную целостность и независимость Украины! Мы все, поляки, европейцы, должны быть солидарны с Украиной! Остановим Путина!"

С таким призывом выступили польские интеллектуалы в открытом письме, которое было опубликовано в одном из самых читаемых изданий – Gazeta Wyborcza. Послание подписали, в частности, главный редактор газеты, деятель антикоммунистической оппозиции времен ПНР Адам Михник, бывший польский омбудсмен Адам Боднар, актриса Кристина Янда и другие.

Очевидно, что, подписывая это письмо, польские интеллектуалы не рассчитывали на то, что оно остановит 150-тысячную российскую армию, стянутую к украинской границе, или удержит Владимира Путина от признания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Их цель – проявить солидарность с украинским народом, который последние несколько месяцев живет в условиях угрозы начала полномасштабной войны со стороны России.

Боеприпасы – в Украину, беженцы – в Польшу

Польская политическая сцена проявила единодушие в поддержке Украины. Несмотря на внутренние распри, как политики из правящей Объединенной коалиции правых сил, так и оппозиционеры выступают за дипломатическую и военную поддержку Украины.

На прошлой неделе Польша отправила в Украину 37 фур с гуманитарной помощью, оружием и военным снаряжением. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава готова передать Киеву боеприпасы, легкие минометы, разведывательные беспилотники и новейшие польские ПЗРК Grom-M, которые также известны как "Перун". 22 февраля, на следующий день после признания Путиным так называемых "ДНР" и "ЛНР", Польша отправила в Украину очередной транспорт с гуманитарной и военной помощью.

Глава польского правительства заявил, что "возможно, наша часть Европы не испытывает землетрясений или извержений вулканов, но что толку, если, находясь в такой близости от России, мы имеем ощущение жизни у подножия вулкана". "Поэтому, как мало кто в Европе, мы понимаем, какую ценность имеют безопасность, альянсы и поддержка соседей в чрезвычайной ситуации. И эту поддержку мы сегодня хотим оказать украинскому государству", – заявил Моравецкий перед своим визитом в Киев в начале этого месяца.

Находясь в такой близости от России, мы имеем ощущение жизни у подножия вулкана

Помимо этого, кабинет министров Польши принял постановление о создании правительственной программы "Помощь для Украины". Были сформированы две межведомственные группы: одна в случае начала войны будет курировать обустройство в Польше беженцев из Украины, другая – принятие раненых. По словам премьера, вся инфраструктура будет подготовлена на востоке Польши, но "с возможной передислокацией вглубь страны". На данный момент польское правительство обратилось к местным властям с просьбой подготовить отчеты касательно возможного принятия беженцев. Они должны составить списки объектов, в которых можно было бы разместить украинцев, рассчитать количество людей, которых можно там принять, и приблизительные расходы.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что в случае начала боевых действий стране, возможно, придется принять миллион украинских беженцев. "Если в Украине начнется война, то мы должны принять во внимание наплыв настоящих беженцев. Это люди, которые побегут от смерти, от зверств войны", – сказал Вонсик. Число украинцев, проживающих на данный момент в Польше, оценивается примерно в 1,3 млн. Большинство из них находится здесь на основании рабочих виз или временного вида на жительство.

Вопрос приема беженцев для Польши не так уж однозначен. Именно эта страна наряду с Венгрией и Чехией во время мигрантского кризиса 2015 года отказывалась размещать на своей территории людей, прибывших из стран Ближнего Востока и Африки. Однако, как показала практика, беженцев из соседних Беларуси и Украины в Польше принять готовы. Не последнюю роль здесь играет фактор культурной и языковой близости. С призывом принимать беженцев из Украины выступил и председатель Епископской конференции Польши архиепископ Станислав Гондецкий. "Каждый вправе искать для себя и своих близких условий, обеспечивающих безопасную жизнь", – написал в своем обращении иерарх.

Ни торговли, ни футбола

Польское министерство иностранных дел призвало своих граждан воздержаться от поездок в Украину. Однако, в отличие от большинства других западных стран, Варшава не отозвала персонал своего посольства в Киеве. Самолеты "Польских авиалиний" – LOT – по-прежнему летают в Украину.

Польша и страны Балтии последовательно выступают за введение новых санкций в отношении России. В частности, после заявления Владимира Путина о признании самопровозглашенных республик на востоке Украины премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: "Решение о признании независимости "республик" – это отказ России от диалога, грубое нарушение международного права. Это акт агрессии против Украины, который должен быть встречен немедленными санкциями. Это единственный язык, который понимает Путин".

Это акт агрессии против Украины, который должен быть встречен немедленными санкциями. Это единственный язык, который понимает Путин

Вице-премьер, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, которого иногда называют "серым кардиналом" и даже фактическим правителем Польши, заявил, что новые санкции должны быть введены лично против Путина и олигархов. Также он призвал отказаться от участия в спортивных мероприятиях, которые должны пройти в этом году на территории России. Польский футбольный союз уже обратился в ФИФА с просьбой срочно прояснить вопросы, связанные с организацией матча плей-офф чемпионата мира между сборными России и Польши в Москве. Встреча запланирована на 24 марта в Москве на стадионе "ВТБ-Арена".

Ярослав Качиньский заявил, что Варшава сделает все возможное, чтобы ограничить торговые отношения с Москвой. На вопрос журналистов о том, откажется ли Польша от импорта российской нефти или газа, он ответил: "Сделаем все возможное, чтобы ограничить торговые отношения, но, конечно, таким образом, чтобы это не вызвало внезапных изменений в Польше. Наш интерес заключается в том, чтобы Россия была остановлена".

В Польше с одобрением восприняли решение канцлера Германии Олафа Шольца остановить процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2". Варшава давно выступала против реализации этого российско-немецкого проекта, утверждая, что он носит политический, а не чисто экономический проект, главная цель которого – увеличить зависимость Европы от поставок российского газа. 22 февраля канцлер Шольц заявил, что Россия нарушила свои международные договоренности и предприняла "непостижимый, неоправданный" шаг, признав сепаратистские республики.

"Мы с Украиной"

В крупных городах Польши – Варшаве, Кракове и Вроцлаве – в последние дни проходят акции протеста против российской агрессии и солидарности с украинским народом.

Акции солидарности прошли в нескольких польских городах также 21 и 22 февраля в связи с признанием Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Значительное большинство поляков считает, что НАТО, членом которого является и Польша, должно поддержать Украину. В последнем опросе, проведенном для сайта Wirtualna Polska, компания United Surveys спросила поляков, должны ли войска НАТО (в том числе и Польши) помочь Украине в случае российского вторжения. 59% опрошенных ответили положительно, чуть более 31% – негативно, почти 10% не определились. В конце прошлого года был проведен другой опрос, который показал, что 44,6% опрошенных поляков выступают за членство Украины в НАТО, несмотря на противодействие России, лишь 18,7% – против.

На польском краудфандинговом сайте Pomagam.pl был начат сбор средств, которые польские активисты намерены передать украинским гуманитарным организациям. Католическая благотворительная организация Caritas Polska заявила о готовности оказать поддержку украинцам в случае необходимости. Заместитель директора Caritas заявил, что организация готовит "аварийный план на случай эскалации конфликта в Украине, а помощь будет соответствовать нуждам людей". Организация заявила о готовности сотрудничать с приграничными епархиями и пограничной службой.

Автор – корреспондент русской службы Польского радио, специально для Радио Свобода