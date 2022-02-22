"От него отвалилась оболочка и вылез монстр"

Сможет ли Путин остановиться? Остались ли там тормоза? Вот признал то, что давно оккупировал. А дальше стоп. Он сможет? Или его понесет дальше? До самоуничтожения? До уничтожения в конечном счете самой России? И эта феерическая театральная постановка с "прямой трансляцией Совбеза", когда он заставлял свой круг подписаться кровью под катастрофой. Что думают об этом политики Леонид Гозман и Борис Вишневский, а также журналист Александр Демченко?

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева