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Лицом к событию

"От него отвалилась оболочка и вылез монстр"

Владимир Путин, коллаж

Сможет ли Путин остановиться? Остались ли там тормоза? Вот признал то, что давно оккупировал. А дальше стоп. Он сможет? Или его понесет дальше? До самоуничтожения? До уничтожения в конечном счете самой России? И эта феерическая театральная постановка с "прямой трансляцией Совбеза", когда он заставлял свой круг подписаться кровью под катастрофой. Что думают об этом политики Леонид Гозман и Борис Вишневский, а также журналист Александр Демченко?

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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