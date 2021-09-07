Остроумные варвары. Михаил Мейлах – о пощёчине Невзорову

Когда после недавней передачи "Невзоровских сред" Александр Невзоров подписывал поклонникам свои книги в петербургском отеле "Гельвеция", к нему подошёл человек и отвесил ему пощёчину, как он объяснил, за оскорбление православия. Тут же незнакомец был скручен не то стражей, не то поклонниками, страже его сдавшими. Никто, в том числе сам Невзоров, не поняли и не знают значения пощёчины.

Пощечина, или, как это раньше именовалось, "оскорбление действием" – акт не противоправный, а символический, ставящий неизгладимую печать бесчестия. Не путать с дракой: то же недоразумение происходило, когда однажды и я, грешный, публично дал пасквилянту пощечину на Франкфуртской книжной ярмарке. Из знаменитых случаев упомянем пощёчины, данные Максимилианом Волошиным Николаю Гумилеву с последовавшей дуэлью (предоставлявшей единственную возможность смыть бесчестие), и Осипом Мандельштамом – Алексею Толстому.

Я не поклонник Русской православной церкви, но Невзоров, остроумный варвар – человек одномерный и, как и Юлия Латынина, несёт чёрт-те что далеко не только об РПЦ, но и о христианстве, которого не понимают, то есть с водой выплёскивают и ребенка. Как будто при всех бывших и продолжающихся искажениях христианство не изменило мир, как будто не было ни великих святителей, ни, к примеру, блаженных Августина или Франциска Ассизского, Тейяра де Шардена или Шарля де Фуко, а из наших современников – митрополита Антония Сурожского или о. Александра Меня.

Согласно Невзорову, вся история христианства сводится к крестовым походам, инквизиции и фейковым реликвиям и святым, стяжательству, предрассудкам и разврату. Поэтому нельзя отрицать, что, если серьезно относиться к маниакальной невзоровской антипроповеди, то пощёчина им вполне заслужена. Что касается Латыниной, она не востоковед, владеющий древними языками, и не историк, не вирусолог и не климатолог, и при этом в своих передачах не только навязывает публике свое непрофессиональное мнение во всех этих науках, но за год выпустила две книги по сложнейшим вопросам, связанным с возникновением христианства, изучению которых настоящие ученые посвящают целую жизнь.

Тем не менее я слушаю передачи их обоих. Невзорова, с его "отрицательным обаянием", слушаю ради его остроумия и не только: если бы он был тем абсолютным циником, каким себя позиционирует, то работал бы на Первом канале, а не обличал и не осмеивал распад, несправедливости и злоупотребления, и много чего ещё. Латынину ценю за ее политические анализы. Оба – великолепные и глубоко осведомленные журналисты, тщательно готовящиеся к передачам, а на чушь, которую они мелят по вопросам, для них недоступным, как христианство, история Древнего Рима и Древнего Востока, я закрываю глаза, хотя понимаю, насколько она может быть вредна при массовом разливе.

Затем в YouTube появились ролики, заснявшие Невзорова: он был вызван стражниками в помещение, где томился оскорбивший, журналисту было предложено написать жалобу, которая дала бы ход задержанию с последующим судебным рассмотрением. Невзоров проявил благородство, заявив, что к обидчику у него претензий нет, заявление писать отказался, но, обнаруживая всё то же непонимание смысла пощёчины, выразил надежду, что в дальнейшем тот будет выражать свои чувства "более цивилизованным образом". А также процитировал Евангелие: "Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас" (Мф 5, 11-12), так что обидчик, наоборот, должен быть ему благодарен.

Проповедь эта как раз была не совсем уместна – она имела бы больше смысла, если бы Невзоров благородства не проявил, и его обидчик отправился бы в тюрьму. На этом этапе стражники, едва ли включившиеся в эту диалектику, предложили Невзорову вернуться к делу. История закончилась комической сценой: освобождённый обидчик крикнул Невзорову, что пощёчину он дал "не со зла".

Михаил Мейлах – литературовед, поэт и переводчик

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