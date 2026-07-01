Осужденного блогера оштрафовали за сравнение русских с обезьянами

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал осужденного блогера Арсена Маркаряна на 20 тысяч рублей по административному делу о разжигании межнациональной ненависти (статья 20.3.1 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

По версии следствия, в декабре 2025 года Маркарян разместил в администрируемом им телеграмм-канале видеозапись, содержащую "пренебрежительное и презрительное эмоционально-смысловое отношение к русским".

По данным медиа, речь идет о ролике, опубликованном в телеграм-канале Z-блогера Владислава Позднякова. Суд посчитал, что Маркарян является его администратором и сам разместил там видео. В нем он, в частности, говорит: "Это загадочность и непредсказуемость обезьяны. Русские люди в большей степени животные, чем другие люди. Это и плюс и минус. Правила не умеют соблюдать".

Защита указывала, что Маркарян не публиковал это видео, а записан он был в 2022 году, поэтому срок давности правонарушения истек, пишет "Медиазона". Однако суд счел несостоятельными эти доводы адвоката.

Маркарян вел свой блог с 2014 года и получил известность благодаря женоненавистническим высказываниям. Его задержали в августе 2025 года, а в марте 2026 года приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по делу о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК). Поводом для дела стал ролик, содержащий "информацию об оскорблении памяти защитников Отечества". В нем блогер назвал "долбо*бом" знаменитого красноармейца времен Великой Отечественной войны Александра Матросова.