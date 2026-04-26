"Свечку зажигают во мраке". Пацифист Христолюб Веган погиб в ШИЗО

17 апреля отцу христианского блогера и антивоенного активиста 43-летнего Вегана Христолюба Божьего (до смены имени его звали Дмитрий Кузнецов) сообщили о том, что его сын найден в камере штрафного изолятора ИК-2 в Воронеже повесившемся. В колонию его отправили за ролики и акцию против войны.

Сибирь.Реалии поговорили с близкими семьи Вегана, которые не верят в возможность суицида. "Для его религиозных взглядов это грех", говорят они.

"Накануне он разговаривал с отцом "

Отца Вегана следователь пригласил "приехать за телом" на следующий день после гибели сына. Так близкие Вегана узнали о случившемся и об официальной версии того, что произошло в ШИЗО.

– Отец не допускает ни единой мысли о том, что это правда. Как и мы все, его друзья. Евгений Петрович (отец Христолюба) прямо говорит: "От голодовки еще мог погибнуть. Я бы скрепя сердце поверил. Но совершить суицид ему не позволила бы вера", – говорит друг семьи Кузнецовых Роман (имена наших собеседников мы изменили по соображениям их безопасности – СР). – Накануне он разговаривал с отцом по телефону, на здоровье не жаловался, голос был обычный. А уже в пятницу (17 апреля) позвонил оперативник и попросил отца приехать в понедельник. За телом. Причину смерти сообщить отказался. Уже в ИК-2 и потом следователь ему сказали, что повешенным нашли в ШИЗО. Там его практически постоянно держали. Он похудел только за 9 дней сухой голодовки в январе на 10 кило! Из штрафных изоляторов не вылезал, при том что даже формальную причину постоянного заключения его в ШИЗО так и не сказали.

Основанием уголовного дела против Христолюба стали ролики на его YouTube-канале. На своих онлайн-площадках он среди прочего выпускал проповеди на разные темы, в том числе в защиту порнографии и с критикой гомофобии. А также критиковал любые войны, в том числе войну против Украины, советскую армию времен Второй мировой войны и ислам. По версии следствия, в этих видео содержались признаки "оскорбления чувств верующих" и "реабилитации нацизма".

В реабилитации нацизма Вегана обвинил за видео "ЗЕКИ, УБИЙЦЫ и РАЗБОЙНИКИ – основа всех армий мира", размещенное 13 января 2023 года, на данный момент у него 856 просмотров. Основой обвинений стало заключение Воронежского регионального центра судебно-медицинской экспертизы, согласно которому в ролике якобы содержится "презрительно-негативное отношение к деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а именно: автор сообщает негативных, насильственных действиях, совершаемых представителями Красной армии в отношении других лиц, мирного населения".

Видео Вегана было посвящено участию бывших заключенных в войне против Украины. При этом блогер заявил, что преступники составляют костяк любой армии и, в частности, говорил Веган, "военнослужащие Красной армии во время Второй мировой войны не были святыми", "ни на какое доброе дело не были способны и ничем не отличались от любых других военнослужащих" – напротив, это было "сборище убийц, мародеров, грабителей, насильников". Он также выразил сомнение в том, что Красная армия была освободительницей, а не оккупантом, и сравнил противостояние нацистского и сталинского режима с противостоянием двух ОПГ.

В феврале 2025 года Христолюб произнес на суде свое последнее слово. В нем он откровенно говорил о войне против Украины, о Путине, своей позиции и о том, что не собирается подчиняться российскому правосудию.

О Путине:

"25 лет страны правит сумасшедший престарелый чекист, ставший уже не тайным, а открытым пожирателем человека, каждое слово которого по определению ложь. Польша вынудила Гитлера напасть на неё в 1939 году.... Мы никому не угрожаем, чужие земли нам не нужны, срочники не воюют, мобилизации не будет, "их там нет". Крым нам не нужен, пенсионный возраст не повышу, она утонула, Конституцию не поменяю, на 3 срок не пойду, за власть держаться не буду и так далее, можно перечислять ещё очень долго. Не соврал он только в одном, а именно в том, когда сказал, цитирую РИА Новости, от 12. 2. 2004 года, если 7 лет вот так работать президентом, с ума можно сойти"

О причинах преследования:

"Это не защита исторической правды, не забота о мире и безопасности человечества. Это чистой воды репрессии – физическое устранение и затыкание ртов всех несогласных с идеологией и преступлениями современного режима.

Причём так, чтобы в глазах общества такие люди, как мы, были объявлены преступниками"

Почему не уехал:

"Мог ли я уехать? Да, мог. У меня был действующий загранпаспорт, мне предлагали помощь при переезде. Но мой выбор – иной. Там, где Бог меня родил и поставил, я и буду находиться. Жить и проведовать делом и словом о вечности, свободе и любви всего сущего друг к другу, и даже к своим врагом. Пусть и ценой лишения меня материальных благ, свободы, здоровья и самим временем земной жизни"

О том, как русские люди докатились до рашиZма:

"Корни можно искать в тучных и стабильных нулевых, лихих 90-х, красном безбожном семидесятилетии совка, крепостной царской России и так до Рюриков, любимых Путиным. Дальше я лишь укажу на ту черту, пройдя которую, современные рашисты уже потеряли всякую связь с реальностью, благоразумием, здравым смыслом, истиной, добром, любовью не только к своему народу. Эта черта была пройдена зимой 2021 года, когда Навальный вернулся в Россию. По причине его неправедного ареста и суда над ним в полицейском участке люди вышли на мирные митинги, а власть начала их подавлять.

Полицаи на митингах безжалостно избивали журналистов и людей, которые с поднятыми руками кричали "мы без оружия"...И вся страна это проглотила....Прошёл год, зима 22 года, рашисты развязывают войну против соседского украинского народа".

Суд признал Христолюба Божьего Вегана виновным по двумя вмененным статьям – о распространении "заведомо ложных сведений" о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и оскорблении памяти защитников Отечества, а также по двум эпизодам об "оскорблении чувств верующих".

В оскорблении чувств верующих Христолюба обвинили за видео "#РАЙ ИСЛАМИСТОВ – созерцание из рая вечных мук грешников в аду" и ролик "#КОРАН об ИИСУСЕ. ХРИСТОС в ИСЛАМЕ. № 2 Иса – Евангелист Торы". По версии следствия, руководствуясь "мотивом ненависти и вражды в отношении мусульман", Веган опубликовал эти видео с целью оскорбить их чувства. Эксперты обвинения заключили, что в словах Вегана содержатся признаки негативного отношения к Корану и исламу в целом, а также "негативно-оценочные номинации" Корана.

– Веган публиковал множество материалов с собственными рассуждениями о Коране и исламе, в том числе с анализом коранических сур, руководствуясь некой общей идеей о том, что Коран изобилует опасными для современного общества агрессивными высказываниями об иноверцах, побуждающими мусульман к насильственным действиям, в том числе к терроризму. В некоторых случаях он даже говорил, что ислам не следует считать религией ненасилия, – говорит его друг Валерий. – Считал ли он справедливым обвинение в оскорблении чувств верующих? Он статью-то эту не считал легитимной. Отрицательно ее оценивал, как нарушение равноправия и свободы слова. Верующих, по его мнению, тем самым закон выделил в привилегированный класс, нарушив равенство перед законом, считал Веган. Кстати, по этой статье в январе 2023 года его уже арестовывали.

Валерий имеет в виду решение Бобровского районного суда Воронежской области, который 27 января 2023 года арестовал Вегана (на тот момент он еще не сменил паспорт, дело было заведено на Дмитрия Кузнецова) на пять суток по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства за стрим от 23 января 2023 года, на котором он объявил о своем негативном отношении к мусульманам в целом и к Рамзану Кадырову в частности.

В своей автобиографии Веган подробно пишет, как в 2011 году "Бог впервые посетил" его, он стал жить по заповедям Иисуса и отказался от алкоголя, табака и многих других вещей, стал веганом. Далее он рассказывает, как в 2016 году после общения со священнослужителями он "полностью разочаровался в православной церкви и начал поиски живой церкви Иисуса". В 2021 году он решил сменить свое имя, Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, на Веган Христолюб Божий. Получил в том же году новое свидетельство о рождении, а новый паспорт – только в апреле 2023 года.

В начале февраля 2025 года суд Воронежской области присудил Вегану три года колонии-поселения. Ему также назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра в амбулаторных условиях. Защита подала апелляцию. Перед апелляционным судом в третью годовщину войны Христолюб сделал на своем сайте очередную публикацию:

"Сегодня на календаре 24 февраля 2025 года.

3 года со дня нападения рашистов на украинский народ.

2 года как меня арестовали за реализацию своего права на свободу мысли, слова, совести и вероисповедания в виде публичной проповеди истины, ненасилия и жертвенной любви даже к своим врагам, и предъявили обвинение в незаконности такой деятельности.

1 год как надо мной началось неправедное судилище, осуществляемое преступной властью рашистской федерации путинского диктата. 19 дней как я, за свои любвеобильные обличительные проповеди, неправосудно осуждён на тюремный срок, на принудительное психиатрическое лечение, на лишение права проповедовать в интернете с конфискацией компьютерной техники.

Тот факт, что я вообще пишу эту автобиографию — это уже чудо Божье. Делаю я это лишь потому, что приговор ещё не вступил в свою законную силу, и нахожусь я не в СИЗО, а дома под подпиской о невыезде, до тех пор, пока не пройдёт апелляционный суд, после которого обвинительный приговор вступит в свою законную силу, и я, став узником совести и страдальцем за веру, буду несправедливо лишён свободы", – напишет он перед апелляцией.

Апелляционный суд решил, что в колонию-поселение Веган должен прибыть 13 октября 2025 года. Однако после вступления приговора в силу Христолюб отказался самостоятельно ехать к месту отбывания наказания. Вместо этого в октябре 2025 года он вышел в Воронеже на антивоенный пикет с плакатом "Нет войне" и "Иисус заповедал любить врагов, а не убивать, ибо Бог есть любовь. Убийцы не наследуют царства Божьего".

Это был его последний пикет. После нового суда и ареста на 30 суток Вегана принудительно этапировали в колонию.

"Притесняли, таскали в ШИЗО"

В колонии Христолюба навещали его отец и друзья.

– Хороший человек он был, проповедник. Он не был сумасшедшим или вроде того. Поэтому даже мне, атеисту, было комфортно с ним, интересно. Хотя я не со всем соглашался в его философии, но во многом разделял его мысли, – рассказывает его друг Василий. – Он учился в православной семинарии, в других религиозных школах, жил со священниками, но позже разочаровался в традиционных этих религиозных институтах. Он верил просто в бога и не терпел религии, которые мешали прямому общению с богом. Последние восемь лет, когда он вел блог, он жил с отцом в деревне. Купил дом в деревне Коршево, это километров 100 от Воронежа, где он жил ранее. Это был его первое собственное жилье, и отец помогал ему с домом, огородом. Кстати, отец был и есть атеист, военный в отставке. Но взгляды сына всегда принимал, хоть и не разделял. Жили они дружно. Он до последнего носил ему передачи, потому что веганам в колонии нелегко питаться. А вот мать и младшая сестра с Христолюбом не общались. У меня сложилось впечатление, что их больше разделила война в Украине, нежели его религиозные взгляды.

По словам друзей, в апреле Христолюб обещал начать новую голодовку, если руководство колонии "опять будет притеснять".

– Его же сразу по прибытии в ИК-2 в ШИЗО затолкали. И потом месяц-два просто не выпускали из ШИЗО. Перезаряжали по 15 суток каждый раз. Он там держал же 9 дней сухую голодовку. С 82 до 72 кило похудел, и это при росте под метр девяносто! – рассказывает друг Вегана Валерий, – Это был его протест против помещения в ШИЗО – с его слов, без видимых причин. После тех девяти дней голодовки его поместили в общую камеру. Там он пару месяцев просидел относительно нормально. Даже телевизор был, на который он, к слову, жаловался. Непросто ему было, но терпимо. Передачки стали передавать, одну получил. Свидание было. Три дня им с отцом дали, что было сверхмягким отношением для него. А потом опять жестить начали

В письмах друзьям (есть в распоряжении редакции) Веган рассказывает как он 84 дня провел в ШИЗО.

"Оболгали меня, якобы я отказался от работы. Абсолютная бесстыдная ложь, – пишет Христолюб. – Потом 14 дней на карантине в ИК-2, оттуда сразу выдворили в ШИЗО, в котором я сразу же отказался от еды и воды. После карантина была комиссия, на которой мне сказали, что все три года своего срока я проведу в СУСе (строгих условиях содержания) без какой-либо возможности УДО (условно-досрочного освобождения) и где очень сильно ограничены передвижения, покупки в магазине, передачки, посылки, свиданки, звонки и прочее. А потому у меня было одно условие прекращения голодовки – прекратить эти бесконечные пытки "перезарядами" в ШИЗО, которыми я уже сыт по горло. После 9 дней голодовки меня увозят на ОТБ-1 (областная туберкулезная больница УФСИН), где прямо на входе сотрудник в погонах угрожает мне принудительным кормлением "на вязке" (при помощи капельниц). Следующие 6 дней я провел в одной из самых ужасных палат этой больницы. Затем при развозе из больницы по местам в автозаке мне стало жутко плохо, чуть не словил паническую атаку, ссали в кулек целофановый – это все была какая-то лютая ЖЕСТЬ. Затем снова комиссия– мне дали еще 2 суток ШИЗО. Затем снова комиссия и вот я в СУСе уже 10 дней на момент написания этого текста. Дух мой всегда бодрствует, всегда спокоен, мирен, но вот во плоти сидеть мне конечно же очень тяжело".

– Примерно 4 апреля отец с ним связывался по телефону, было все относительно нормально, – рассказывает Валерий. – Однако через несколько дней после звонка – 5 или 6 апреля – Христолюба опять посадили в ШИЗО. Там он и скончался. Возбуждено уголовное дело, сказали. По признакам халатности. В чем заключалась халатность? Пока не понятно. Вероятно, в том, что камеры в ШИЗО не работали и нет записи суицида. Но этой записи и не может быть. Как верующий человек Христолюб насильственную смерть себе бы не устроил. Он мог умереть только от голодовки, если бы его сильно притесняли. Не верит [в суицид] никто, так как для верующего человека суицид это страшный грех, он бы не пошел на это.

Следователь, по словам собеседников редакции, выдала разрешение на выдачу тела на 21 апреля. В тот же день в 12-30 в воронежском крематории прошла кремация тела. "Как и завещал сам Веган", – говорят его друзья.

Результатов судмедэкспертизы близкие Вегана до сих пор не получили. Сейчас отца Христолюба оберегают его друзья - недавно у него случился сердечный приступ, его госпитализировали.

Уже после гибели Вегана на его ютьюб-канале появилось посмертное видео. Он его записал еще в 2025 году и попросил друзей опубликовать, если с ним что-то произойдет в тюрьме:

"Может быть, вы на канале увидите публикацию о том, почему меня не стало, по какой причине я вернулся домой. То ли меня рашисты запытали, то ли убили, то ли мусульмане, то ли все эти ФСИНовцы, то ли зэки какие-то другие, я не знаю. Возможно, пытались меня принудительно накормить во время голодовки – все это обычно связано с летальным исходом… В общем, если получится, вы узнаете причину моей смерти так называемой, а на самом деле – смерти всего лишь этого тела. Сам я вечен. Как и вы все".