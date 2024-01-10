Присяжные в Рязанском областном суде единогласно признали осужденного по делу "Сети" Максима Иванкина виновным в убийстве двух человек – Екатерины Левченко и Артема Дорофеева. Об этом сообщают "Медиазона" и "НеМосква" со ссылкой на источники в зале суда.
Согласно вердикту присяжных, Иванкин не заслуживает снисхождения. Он не признал вину и ранее заявлял, что дал признательные показания под пытками.
По версии следствия, в апреле 2017 года Иванкин и его приятель Алексей Полтавец убили 19-летнюю Екатерину Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева после того, как они вчетвером бежали из Пензы, опасаясь преследования за распространение наркотиков. Обвинение считает мотивом преступления опасения, что Дорофеев и Левченко рассказажут о незаконной деятельности своих знакомых.
- В феврале 2020 года "Медуза" опубликовала материал, в котором говорилось о возможной причастности к исчезновению и убийству Левченко и Дорофеева нескольких осуждённых по так называемому делу "Сети" – а именно Максима Иванкина, Михаила Кулькова и Дмитрия Пчелинцева. Об этом рассказывал их знакомый Алексей Полтавец, который, по его собственному признанию, лично убил Дорофеева.
- Труп Дорофеева ещё в 2017 году нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти. Останки Левченко нашли в марте 2020 года – после того, как её родители обратились в прокуратуру с просьбой инициировать "предварительное расследование" смерти дочери и проверить информацию "Медузы". В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Левченко. Вскоре СК объединил дела об убийстве Левченко и Дорофеева.
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