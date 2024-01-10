Присяжные в Рязанском областном суде единогласно признали осужденного по делу "Сети" Максима Иванкина виновным в убийстве двух человек – Екатерины Левченко и Артема Дорофеева. Об этом сообщают "Медиазона" и "НеМосква" со ссылкой на источники в зале суда.

Согласно вердикту присяжных, Иванкин не заслуживает снисхождения. Он не признал вину и ранее заявлял, что дал признательные показания под пытками.

По версии следствия, в апреле 2017 года Иванкин и его приятель Алексей Полтавец убили 19-летнюю Екатерину Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева после того, как они вчетвером бежали из Пензы, опасаясь преследования за распространение наркотиков. Обвинение считает мотивом преступления опасения, что Дорофеев и Левченко рассказажут о незаконной деятельности своих знакомых.