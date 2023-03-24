Основатель крупнейшего фонда прямых инвестиций в России Baring Vostok Майкл Калви и его деловой партнёр Филипп Дельпаль, осуждённые российским судом по делу о хищении средств банка "Восточный", покинули Россию. Об этом сообщают агентства ТАСС, "Интерфакс" и РИА Новости со ссылкой на адвокатов.

В пятницу Мосгорсуд отложил на 21 апреля рассмотрение жалобы на приговор Мещанского суда Москвы от августа 2021 года по делу о растрате двух с половиной миллиардов рублей банка "Восточный", по которому семеро человек, в том числе Калви и Дельпаль получили условные сроки. Им также был запрещён выезд из России без разрешения властей. В январе 2022 года суд меру пресечения отменил.

По словам адвокатов, их подзащитные уехали в свои страны сразу после этого решения суда. В настоящее время Калви находится в США, а Дельпаль — во Франции.

В мае прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что Майкл Калви покинул Россию до начала полномасштабной войны в Украине.