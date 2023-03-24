Основатель крупнейшего фонда прямых инвестиций в России Baring Vostok Майкл Калви и его деловой партнёр Филипп Дельпаль, осуждённые российским судом по делу о хищении средств банка "Восточный", покинули Россию. Об этом сообщают агентства ТАСС, "Интерфакс" и РИА Новости со ссылкой на адвокатов.
В пятницу Мосгорсуд отложил на 21 апреля рассмотрение жалобы на приговор Мещанского суда Москвы от августа 2021 года по делу о растрате двух с половиной миллиардов рублей банка "Восточный", по которому семеро человек, в том числе Калви и Дельпаль получили условные сроки. Им также был запрещён выезд из России без разрешения властей. В январе 2022 года суд меру пресечения отменил.
По словам адвокатов, их подзащитные уехали в свои страны сразу после этого решения суда. В настоящее время Калви находится в США, а Дельпаль — во Франции.
В мае прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что Майкл Калви покинул Россию до начала полномасштабной войны в Украине.
- Уголовное дело против Калви и его коллег по фонду Baring Vostok и банку "Восточный" было возбуждено Следственным комитетом в феврале 2019 года – после заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, поданного в ФСБ России. По версии следствия, Калви вместе с другими фигурантами растратили 2,5 млрд рублей кредитных средств, которые "Восточный" выдал аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро.
- Baring Vostok – один из старейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Он специализируется на инвестициях в российскую промышленность, технологии, компании IT-сферы и медиа. Фонд инвестировал в крупнейшую российскую IT-компанию "Яндекс" на ранней стадии развития проекта.
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