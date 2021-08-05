Майкла Калви признали виновным по делу банка "Восточный"

Мещанский районный суд признал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров виновными по уголовному делу о растрате в банке "Восточный", передает РБК. Суд установил, что фигуранты дела совершили растрату в особо крупном размере. Прокуратура ранее запросила для фигурантов дела условные сроки: 6 лет для самого Калви и 4–5 лет условно для его коллег.

Уголовное дело против Калви и его коллег по фонду Baring Vostok и банку "Восточный" было возбуждено Следственным комитетом в феврале 2019 года – после заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, поданного в ФСБ России. По версии следствия, Калви вместе с другими фигурантами растратили 2,5 млрд рублей кредитных средств, которые "Восточный" выдал аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро.

В 2015 году кредит был погашен за счет передачи акций люксембургского фонда IFTG. Ключевым моментом дела стала стоимость акций фонда. Обвиняемые заявляли в ходе процесса, что их стоимость превышает стоимость кредита, сумма которого составляла 2,5 млрд рублей. Но заказанная следствием экспертиза показала, что акции IFTG с учетом ограничений в уставе компании стоили 254 млн рублей. Калви обращал внимание, что даже в следственной оценке эксперт указала, что стоимость финтех-компаний, в которые вложился IFTG, превышала 4 млрд рублей. Защита обвиняемых также настаивала на том, что ограничения из устава IFTG были исключены, а кредитные средства банка в итоге ушли на погашение его собственных забалансовых обязательств. При этом Первое коллекторское бюро с помощью средств Baring Vostok погасило ущерб по уголовному делу.

Подсудимые заявляли о своей невиновности и отсутствии личной выгоды от сделок. Как указывала защита, кредитные средства, выданные ПКБ, предназначались для погашения долга Balakus, который являлся офшорной структурой самого "Восточного", перед "БКС Кипр". По этому долгу обеспечением выступали евробонды банка на 6 млрд рублей, и их списание кредитором повлекло бы проблемы для капитала "Восточного".

Сам Майкл Калви говорил, что в ходе дела "гособвинение отказалось от допроса ключевых свидетелей и многократно протестовало против приобщения важнейших документов". "Но даже те документы, которые удалось приобщить к материалам дела, полностью доказывают нашу невиновность. Последние шесть месяцев каждый свидетель и эксперты, которые были допрошены в суде, в том числе представители банка, подтвердили, что никто из фигурантов не получил никакой выгоды, а банк, который назначен потерпевшим, не только не понес ущерба, но и был единственным бенефициаром вменяемых сделок", – сказал он.